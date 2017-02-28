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В Израиле

В Офре началось выселение жителей домов, предназначенных к разрушению

время публикации: 10:01 | последнее обновление: 12:07 блог версия для печати фото
Офра, 28 февраля 2017 года
Офра, 28 февраля 2017 года
Офра, 28 февраля 2017 года
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В поселении Офра (округ Биньямин) началась операция полиции и пограничной службы (МАГАВ) по выселению жителей девяти домов, предназначенных к сносу в соответствии с решением БАГАЦа. Примерно в 9:30 во вторник полиция сообщила о начале этапа выселения. Одновременно, по словам представителей правоохранительных органов, продолжаются попытки переговоров с местным руководством о добровольной эвакуации.

Дома расположены на территории квартала Гиват-Цви, который утром 28 февраля был полностью блокирован полицейскими и пограничниками. На территории Офры находятся по разным оценкам от 100 до 300 правых активистов, намеренных оказать сопротивление силам безопасности. Сами жители девяти домов заявляют, что протестуют против того, что они называют "возмутительно несправедливым решением судебной системы".

Большинство активистов забаррикадировались в двух домах, находящихся на окраине квартала. Ожидается, что эти дома будут эвакуированы последними.

Раввин Офры Ави Гисер на глазах полицейских разорвал приказ о выселении жителей одного из домов.

По состоянию на 11:00, задержан один 17-летний юноша, подозреваемый в нападении на полицейских. В правоохранительных органах намерены завершить выселение жителей до наступления темноты.

К 12:00 полиция насильственно эвакуировала людей, находящихся в трех домах. Еще один дом был занят полицейскими без сопротивления, так как там не оказалось людей.

Как сообщалось ранее, накануне поселок Офра был объявлен закрытой военной зоной, и доступ туда разрешается только местным жителям. Несмотря на это, глава районного совета Биньямин Ави Роэ, занимающий также пост председателя Совета еврейских поселений Иудеи и Самарии, призвал жителей округа прибыть на место и принять участие в акциях протеста. "Речь идет о возмутительной несправедливости, и обязанность каждого протестовать против этого", – говорится в обращении Ави Роэ.

27 февраля Высший суд справедливости отклонил просьбу жителей Офры, которые просили не сносить их дома, стоящие на участках, принадлежащих арабским собственникам. Податели апелляции просили временно опечатать их дома, чтобы они могли урегулировать их статус. В решении судей БАГАЦ говорится, что недавно принятый закон о легализации форпостов не распространяется на дома в Офре. Это решение было принято судьями единогласно.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 февраля 2017 г.
Полиция и пограничники изолируют район поселка Офра, где планируется разрушение домов
// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 февраля 2017 г.
БАГАЦ распорядился снести девять домов в Офре
// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 февраля 2017 г.
Жители Офры: полиция и ЦАХАЛ приступили к изоляции квартала Гиват-Цви







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