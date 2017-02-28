Некомпетентный кабинет и неподготовленная армия: отчет госконтролера по "Нерушимой скале"

Во вторник, 28 февраля, были опубликованы два раздела отчета государственного контролера, касающиеся событий операции "Нерушимая скала". Опубликованные разделы касаются процесса принятия решений военно-политическим кабинетом в период, предшествовавший операции и на первых ее этапах, а также готовности ЦАХАЛа по состоянию на 2014 год к противостоянию угрозы туннелей, ведущих из сектора Газы в Израиль. Несмотря на запрет, многие СМИ публиковали отрывки и содержание отдельных разделов отчета до его официальной публикации.

- Нетаниягу: "Истинные уроки операции "Нерушимая скала" не фигурируют в отчете госконтролера"

Отчет открывается общим описанием. Госконтролер напоминает, что операция "Нерушимая скала" началась 7 июля 2014 года и продолжалась 50 дней. В ходе военных действий были убиты 73 израильтянина (68 военнослужащих и 5 гражданских лиц), а также один иностранный гражданин. В секторе Газы были убиты 2125 палестинских арабов. Касаясь деятельности военно-политического кабинета, государственный контролер отмечает, что он не анализировал суть принятых решений. Объектом критики был процесс принятия решений.

Полномочия военно-политического кабинета

Государственный контролер отмечает, что полномочия военно-политического кабинета не очерчены и не определены. Это приводит к ситуации, в которой сами министры, входящие в состав военно-политического кабинета, не знают, является ли он форумом для принятия решений или исключительно консультационной структурой. Министры не знают, решение каких вопросов находится в компетенции кабинета и в каких случаях обязано быть созвано заседание кабинета. Не определены не только полномочия, но и нормы обязательной передачи кабинету всей релевантной информации. Результатом этого явился тот факт, что по части вопросов, касающихся сектора Газы, министры не получили всей необходимой информации, а некоторые вопросы и вовсе не обсуждались.

Совет по национальной безопасности

Совет не инициировал обсуждения кардинальных вопросов, имеющих значение для выработки стратегии в отношении сектора Газы. Среди таких вопросов государственный контролер упоминает гуманитарную ситуацию в секторе и ее влияние на развитие событий. В период, предшествовавший операции, представители Совета лишь время от времени представляли свои заключения, альтернативные предложения и замечания. В отчете отмечается также, что до начала операции министры не получали перед заседаниями кабинета необходимых материалов. Это объяснялось проблемами секретности и приводило к тому, что министры не были готовы к обсуждениям. Об этом в беседах с представителями государственного контролера говорили все члены кабинета, кроме бывшего министра обороны Моше Яалона.

Обсуждения стратегии в отношении сектора Газы с момента формирования 33-го правительства и до операции "Нерушимая скала"

В отчете говорится о том, что на протяжении первого года работы правительства военно-политический кабинет не обсуждал вопросы стратегии в отношении сектора Газы. Отмечается также, что в ходе обсуждений стратегии в отношении сектора Газы рассматривался исключительно вопрос о том, насколько жестким будет удар, нанесенный ХАМАСу. Политические и иные альтернативы не рассматривались вовсе. Игнорировался также вопрос о гуманитарной ситуации в секторе и ее возможных последствиях.

Предложения бывшего министра обороны, ЦАХАЛа и ШАБАКАа по поводу угроз, исходящих из сектора Газы

Среди членов кабинета имел место дефицит базовых знаний по поводу сектора Газы. В частности, министры не были осведомлены о том, в какой степени ограничены разведданные о ситуации в секторе. До заседания военно-политического кабинета, состоявшегося 2 июля 2014 года, о нехватке разведданных не упоминалось вовсе, а на том заседании данная проблема не была представлена в полном объеме.