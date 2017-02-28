Некомпетентный кабинет и неподготовленная армия: отчет госконтролера по "Нерушимой скале"

Во вторник, 28 февраля, были опубликованы два раздела отчета государственного контролера, касающиеся событий операции "Нерушимая скала". Опубликованные разделы касаются процесса принятия решений военно-политическим кабинетом в период, предшествовавший операции и на первых ее этапах, а также готовности ЦАХАЛа по состоянию на 2014 год к противостоянию угрозы туннелей, ведущих из сектора Газы в Израиль. Несмотря на запрет, многие СМИ публиковали отрывки и содержание отдельных разделов отчета до его официальной публикации.
- Нетаниягу: "Истинные уроки операции "Нерушимая скала" не фигурируют в отчете госконтролера"
Отчет открывается общим описанием. Госконтролер напоминает, что операция "Нерушимая скала" началась 7 июля 2014 года и продолжалась 50 дней. В ходе военных действий были убиты 73 израильтянина (68 военнослужащих и 5 гражданских лиц), а также один иностранный гражданин. В секторе Газы были убиты 2125 палестинских арабов. Касаясь деятельности военно-политического кабинета, государственный контролер отмечает, что он не анализировал суть принятых решений. Объектом критики был процесс принятия решений.
Полномочия военно-политического кабинета
Государственный контролер отмечает, что полномочия военно-политического кабинета не очерчены и не определены. Это приводит к ситуации, в которой сами министры, входящие в состав военно-политического кабинета, не знают, является ли он форумом для принятия решений или исключительно консультационной структурой. Министры не знают, решение каких вопросов находится в компетенции кабинета и в каких случаях обязано быть созвано заседание кабинета. Не определены не только полномочия, но и нормы обязательной передачи кабинету всей релевантной информации. Результатом этого явился тот факт, что по части вопросов, касающихся сектора Газы, министры не получили всей необходимой информации, а некоторые вопросы и вовсе не обсуждались.
Совет по национальной безопасности
Совет не инициировал обсуждения кардинальных вопросов, имеющих значение для выработки стратегии в отношении сектора Газы. Среди таких вопросов государственный контролер упоминает гуманитарную ситуацию в секторе и ее влияние на развитие событий. В период, предшествовавший операции, представители Совета лишь время от времени представляли свои заключения, альтернативные предложения и замечания. В отчете отмечается также, что до начала операции министры не получали перед заседаниями кабинета необходимых материалов. Это объяснялось проблемами секретности и приводило к тому, что министры не были готовы к обсуждениям. Об этом в беседах с представителями государственного контролера говорили все члены кабинета, кроме бывшего министра обороны Моше Яалона.
Обсуждения стратегии в отношении сектора Газы с момента формирования 33-го правительства и до операции "Нерушимая скала"
В отчете говорится о том, что на протяжении первого года работы правительства военно-политический кабинет не обсуждал вопросы стратегии в отношении сектора Газы. Отмечается также, что в ходе обсуждений стратегии в отношении сектора Газы рассматривался исключительно вопрос о том, насколько жестким будет удар, нанесенный ХАМАСу. Политические и иные альтернативы не рассматривались вовсе. Игнорировался также вопрос о гуманитарной ситуации в секторе и ее возможных последствиях.
Предложения бывшего министра обороны, ЦАХАЛа и ШАБАКАа по поводу угроз, исходящих из сектора Газы
Среди членов кабинета имел место дефицит базовых знаний по поводу сектора Газы. В частности, министры не были осведомлены о том, в какой степени ограничены разведданные о ситуации в секторе. До заседания военно-политического кабинета, состоявшегося 2 июля 2014 года, о нехватке разведданных не упоминалось вовсе, а на том заседании данная проблема не была представлена в полном объеме.
В отчете отмечается, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу многократно обсуждал проблему туннелей с представителями силовых структур, и они определили эту угрозу как важную и даже стратегическую. Несмотря на это, военно-политическому кабинету не был разъяснен масштаб угрозы. Премьер-министр, а также главы силовых структур ограничивались общими словами, не вдаваясь в подробности и не подчеркивая всей серьезности угрозы. Лишь на заседании, состоявшемся 30 июня, министром Нафтали Беннетом и премьер-министром Биньямином Нетаниягу был поднят вопрос о "туннельной угрозе". Дополнительные сведения были представлены на заседании, состоявшемся в начале июля, бывшим главой ШАБАКа Йорамом Коэном.
Рекомендации бывшего министра обороны и ЦАХАЛа по поводу оперативных мер, направленных на устранение угрозы туннелей
В отчете говорится о том, что имел место дефицит разведывательных данных, необходимых для эффективных ударов с воздуха. О нехватке информации было известно военному и политическому руководству уже в период, предшествовавший операции, однако ни тогда, ни после начала "Нерушимой скалы" о проблемах информационного дефицита не сообщалось членам военно-политического кабинета во время обсуждения оперативных планов. Аналогичная ситуация имела место во время самой операции, когда на первых ее этапах министр обороны Моше Яалон и начальник генерального штаба Бени Ганц рекомендовали ограничиться ударами с воздуха. Министры, утверждая планы операции, ее цели и задачи, не знали о дефиците информации, имеющемся в "банках целей". Эффективность ударов с воздуха была крайне ограниченной.
По каждому параграфу государственный контролер представил ряд рекомендаций. В частности, речь идет о закреплении в письменной форме полномочий военно-политического кабинета, о более интенсивном взаимодействии между правительством и Советом по национальной безопасности, о необходимости предоставить министрам, входящим в состав кабинета, всю полноту актуальной информации, в том числе разведывательной, для того, чтобы они имели возможность принимать решения. Госконтролер рекомендует также не ограничиваться обсуждениями тактических вопросов, а формировать стратегические цели, из которых будут проистекать тактические и оперативные задачи.
В этом разделе отчета государственный контролер выносит персональное порицание следующим лицам: премьер-министру Биньямину Нетаниягу, бывшему министру обороны Моше Яалону, бывшему начальнику генерального штаба ЦАХАЛа Бени Ганцу, бывшему главе Совета по национальной безопасности Йоси Коэну, бывшему главе общей службы безопасности (ШАБАК) Йораму Коэну, бывшему главе армейской разведки (АМАН) Авиву Кохави, командующему ВВС генерал-майору Амиру Эшелю и бывшему главе оперативного отдела генштаба генерал-майору Йоаву Ар-Эвену. Вместе с тем, нигде не упоминается несоответствие занимаемой должности или необходимость персональных выводов в отношении кого-либо из предупрежденных.
Вторая часть отчета касается противодействия угрозе туннелей, ведущих из сектора Газы на территорию Израиля. Государственный контролер отмечает, что речь идет о туннелях, используемых для атакующих и оборонных действий. Отмечается, что в 2007 году государственный контролер уже публиковал отчет о противостоянии угрозе туннелей. Тогда речь шла о периоде с 2001 по 2004 года, когда ЦАХАЛ еще находился на территории сектора Газы. Итогом той проверки стал вывод о "длительном провале в противостоянии этой угрозе".
Противостояние разведывательных структур угрозе туннелей
В отчете говорится о том, что до 2015 года оборонные структуры воздерживались от того, чтобы определить сектор, как "государство противника". Лишь в 2015 году начальник генерального штаба Гади Айзенкот так определил сектор и приравнял угрозу, исходящую оттуда, к угрозе, исходящей из Ливана.
Уже в 2013 году премьер-министр Биньямин Нетаниягу, глава военной разведки Авив Кохави и глава ШАБАКа Йорам Коэн определили угрозу туннелей как стратегическую. Однако она не фигурировала в документе, в котором определяются приоритетные проблемы и задачи в сфере безопасности (צי"ח) на 2014 год.
Не было скоординированных усилий, направленных на сбор информации о развитии инфраструктуры туннелей.
С 2012 года и до начала операции "Нерушимая скала" военная разведка и Южный округ ЦАХАЛа не фокусировали усилия по сбору разведывательной информации о туннелях, используемых в оборонных целях. Это породило нехватку информации, крайне важной для военнослужащих, принимавших участие в операции.
С 2012 года и до операции "Нерушимая скала" вопрос туннелей не изучался аналитическим отделом военной разведки.
Существовал явный дефицит разведывательной информации, которая передавалась АМАНом и ШАБАКом силам, действовавшим в секторе Газы.
Формирование сил противостоящих угрозам туннелей
До 2014 года отсутствовала система противодействия угрозе туннелей. Только в июле того года, уже после начала операции "Нерушимая скала", штаб инженерных войск опубликовал сведения о системе обнаружения, разметки и уничтожения туннелей, делая упор на атакующие туннели, которые вели на территорию Израиля.
Несмотря на то, что угроза туннелей была хорошо известна, а вероятность нового витка вооруженного противостояния с ХАМАСом крайне высока, не был разработан общий оперативный план по решению этой проблемы.
Военнослужащие, действовавшие в секторе Газы в ходе операции "Нерушимая скала", не имели достаточной подготовки к отражению угрозы туннелей, а также не имели необходимых боеприпасов, которые не были разработаны.
ВВС действовали в условиях острой нехватки разведданных, соответствующих оперативных планов, необходимой подготовки и требуемых знаний.
В отчете говорится также о том, что в период, предшествовавший операции, министерство обороны заметно сократило бюджет, отведенный на обеспечение мер безопасности в населенных пунктах, граничащих с сектором Газы. Бюджет, отведенный на усиление этих мер, был сведен к нулю в 2013 и 2014 годах.
Подводя итог этой части отчета, государственный контролер пишет: "С 2008 года и до начала операции "Нерушимая скала" штаб сухопутных войск не готовил и не снаряжал соответствующим образом подразделения пехоты, а также силы целевого назначения по борьбе с туннелями и танковые соединения. Это привело к тому, что военнослужащие противостояли данной угрозе, не пройдя основательной подготовки".
Ответственность за это государственный контролер возлагает на штабы округов и на генеральный штаб ЦАХАЛа. Технологический аспект противостоянию угрозы туннелей В отчете отмечается, что до 2010 года работы по разработке технологических средств фокусировались на подготовке к уничтожению туннелей. Разрабатывалась одна система, которая в отчете именуется А. После того, как в 2010 году работы по ее развитию зашли в тупик, армия осталась без эффективных технологических средств. К моменту начала операции "Нерушимая скала" лишь небольшая часть проекта А. была готова к эксплуатации. Государственный контролер отмечает, что такой была ситуация и в конце 2014 года.
В отчете отмечается, что на протяжении многих лет не разрабатывались необходимые оперативные средства для обнаружения и разметки туннелей. Более того, в ходе обсуждений требование о разработке подобных средств не озвучивалось, несмотря на то, что угроза, исходящая от туннелей, была хорошо известна.
Нехватка технологических средств и эффективных боеприпасов привели к появлению частных инициатив. Воинские части самостоятельно разрабатывали, закупали или изыскивали средства, дающие возможность противостоять угрозе.
В отчете отмечается, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу многократно обсуждал проблему туннелей с представителями силовых структур, и они определили эту угрозу как важную и даже стратегическую. Несмотря на это, военно-политическому кабинету не был разъяснен масштаб угрозы. Премьер-министр, а также главы силовых структур ограничивались общими словами, не вдаваясь в подробности и не подчеркивая всей серьезности угрозы. Лишь на заседании, состоявшемся 30 июня, министром Нафтали Беннетом и премьер-министром Биньямином Нетаниягу был поднят вопрос о "туннельной угрозе". Дополнительные сведения были представлены на заседании, состоявшемся в начале июля, бывшим главой ШАБАКа Йорамом Коэном.
Рекомендации бывшего министра обороны и ЦАХАЛа по поводу оперативных мер, направленных на устранение угрозы туннелей
В отчете говорится о том, что имел место дефицит разведывательных данных, необходимых для эффективных ударов с воздуха. О нехватке информации было известно военному и политическому руководству уже в период, предшествовавший операции, однако ни тогда, ни после начала "Нерушимой скалы" о проблемах информационного дефицита не сообщалось членам военно-политического кабинета во время обсуждения оперативных планов. Аналогичная ситуация имела место во время самой операции, когда на первых ее этапах министр обороны Моше Яалон и начальник генерального штаба Бени Ганц рекомендовали ограничиться ударами с воздуха. Министры, утверждая планы операции, ее цели и задачи, не знали о дефиците информации, имеющемся в "банках целей". Эффективность ударов с воздуха была крайне ограниченной.
По каждому параграфу государственный контролер представил ряд рекомендаций. В частности, речь идет о закреплении в письменной форме полномочий военно-политического кабинета, о более интенсивном взаимодействии между правительством и Советом по национальной безопасности, о необходимости предоставить министрам, входящим в состав кабинета, всю полноту актуальной информации, в том числе разведывательной, для того, чтобы они имели возможность принимать решения. Госконтролер рекомендует также не ограничиваться обсуждениями тактических вопросов, а формировать стратегические цели, из которых будут проистекать тактические и оперативные задачи.
В этом разделе отчета государственный контролер выносит персональное порицание следующим лицам: премьер-министру Биньямину Нетаниягу, бывшему министру обороны Моше Яалону, бывшему начальнику генерального штаба ЦАХАЛа Бени Ганцу, бывшему главе Совета по национальной безопасности Йоси Коэну, бывшему главе общей службы безопасности (ШАБАК) Йораму Коэну, бывшему главе армейской разведки (АМАН) Авиву Кохави, командующему ВВС генерал-майору Амиру Эшелю и бывшему главе оперативного отдела генштаба генерал-майору Йоаву Ар-Эвену. Вместе с тем, нигде не упоминается несоответствие занимаемой должности или необходимость персональных выводов в отношении кого-либо из предупрежденных.
Вторая часть отчета касается противодействия угрозе туннелей, ведущих из сектора Газы на территорию Израиля. Государственный контролер отмечает, что речь идет о туннелях, используемых для атакующих и оборонных действий. Отмечается, что в 2007 году государственный контролер уже публиковал отчет о противостоянии угрозе туннелей. Тогда речь шла о периоде с 2001 по 2004 года, когда ЦАХАЛ еще находился на территории сектора Газы. Итогом той проверки стал вывод о "длительном провале в противостоянии этой угрозе".
Противостояние разведывательных структур угрозе туннелей
В отчете говорится о том, что до 2015 года оборонные структуры воздерживались от того, чтобы определить сектор, как "государство противника". Лишь в 2015 году начальник генерального штаба Гади Айзенкот так определил сектор и приравнял угрозу, исходящую оттуда, к угрозе, исходящей из Ливана.
Уже в 2013 году премьер-министр Биньямин Нетаниягу, глава военной разведки Авив Кохави и глава ШАБАКа Йорам Коэн определили угрозу туннелей как стратегическую. Однако она не фигурировала в документе, в котором определяются приоритетные проблемы и задачи в сфере безопасности (צי"ח) на 2014 год.
Не было скоординированных усилий, направленных на сбор информации о развитии инфраструктуры туннелей.
С 2012 года и до начала операции "Нерушимая скала" военная разведка и Южный округ ЦАХАЛа не фокусировали усилия по сбору разведывательной информации о туннелях, используемых в оборонных целях. Это породило нехватку информации, крайне важной для военнослужащих, принимавших участие в операции.
С 2012 года и до операции "Нерушимая скала" вопрос туннелей не изучался аналитическим отделом военной разведки.
Существовал явный дефицит разведывательной информации, которая передавалась АМАНом и ШАБАКом силам, действовавшим в секторе Газы.
Формирование сил противостоящих угрозам туннелей
До 2014 года отсутствовала система противодействия угрозе туннелей. Только в июле того года, уже после начала операции "Нерушимая скала", штаб инженерных войск опубликовал сведения о системе обнаружения, разметки и уничтожения туннелей, делая упор на атакующие туннели, которые вели на территорию Израиля.
Несмотря на то, что угроза туннелей была хорошо известна, а вероятность нового витка вооруженного противостояния с ХАМАСом крайне высока, не был разработан общий оперативный план по решению этой проблемы.
Военнослужащие, действовавшие в секторе Газы в ходе операции "Нерушимая скала", не имели достаточной подготовки к отражению угрозы туннелей, а также не имели необходимых боеприпасов, которые не были разработаны.
ВВС действовали в условиях острой нехватки разведданных, соответствующих оперативных планов, необходимой подготовки и требуемых знаний.
В отчете говорится также о том, что в период, предшествовавший операции, министерство обороны заметно сократило бюджет, отведенный на обеспечение мер безопасности в населенных пунктах, граничащих с сектором Газы. Бюджет, отведенный на усиление этих мер, был сведен к нулю в 2013 и 2014 годах.
Подводя итог этой части отчета, государственный контролер пишет: "С 2008 года и до начала операции "Нерушимая скала" штаб сухопутных войск не готовил и не снаряжал соответствующим образом подразделения пехоты, а также силы целевого назначения по борьбе с туннелями и танковые соединения. Это привело к тому, что военнослужащие противостояли данной угрозе, не пройдя основательной подготовки".
Ответственность за это государственный контролер возлагает на штабы округов и на генеральный штаб ЦАХАЛа.
Технологический аспект противостоянию угрозы туннелей
В отчете отмечается, что до 2010 года работы по разработке технологических средств фокусировались на подготовке к уничтожению туннелей. Разрабатывалась одна система, которая в отчете именуется А. После того, как в 2010 году работы по ее развитию зашли в тупик, армия осталась без эффективных технологических средств. К моменту начала операции "Нерушимая скала" лишь небольшая часть проекта А. была готова к эксплуатации. Государственный контролер отмечает, что такой была ситуация и в конце 2014 года.
В отчете отмечается, что на протяжении многих лет не разрабатывались необходимые оперативные средства для обнаружения и разметки туннелей. Более того, в ходе обсуждений требование о разработке подобных средств не озвучивалось, несмотря на то, что угроза, исходящая от туннелей, была хорошо известна.
Нехватка технологических средств и эффективных боеприпасов привели к появлению частных инициатив. Воинские части самостоятельно разрабатывали, закупали или изыскивали средства, дающие возможность противостоять угрозе.