28 февраля 2017 г.
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В Израиле

Сирены, предупреждающие о ракетном обстреле, прозвучали на границе с сектором Газы

время публикации: 17:16 | последнее обновление: 17:59 блог версия для печати фото
Сирены, предупреждающие о ракетном обстреле, прозвучали на границе с сектором Газы

Сирены, предупреждающие о ракетном обстреле, прозвучали в населенных пунктах регионального совета Шаар а-Негев.

Сигнал "Цева Адом" прозвучали в Нахаль Оз, Кфар Аза, Алюмим и других населенных пунктах на границе с Газой.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что проверяется информация о ракетном обстреле, осуществленном из сектора Газы.

Жители населенных пунктов, находящихся в нескольких километрах от границы, сообщают, что слышали взрыв, похожий на падение ракеты.

Представители регионального совета Шаар а-Негев сообщили, что осколки ракеты были обнаружены на незастроенной местности. В результате обстрела не было пострадавших и не был причинен ущерб.

Радиостанция "Решет Бет" передала, что проверяется информация, согласно которой в сторону Израиля были выпущены две ракеты из сектора Газы.

Поскольку не существовало опасности, что ракета (или ракеты) упадут на территории населенных пунктов, система ПРО "Железный купол" не была задействована.

Вместе с тем, пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что проверка информации об обстреле не закончена. Однако, согласно предварительным данным, сигнал тревоги был ложным.

После того, как было опубликовано заключение военных специалистов, представители Шаар а-Негев подтвердили, что, по всей видимости, речь идет о ложной тревоге.

Предыдущий ракетный обстрел из Газы был осуществлен 27 февраля. Кроме того, в течение последнего месяца были предприняты попытки ракетных обстрелов Эйлата и района Эшколь с территории Синайского полуострова.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы:

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2017-й год.

Февраль. 2 обстрела, 2 ракеты. Пострадавших нет.

Январь. Обстрелов не зафиксировано.

2016-й год. 12 обстрелов, 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 28 обстрелов, 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 1.451 обстрел, 3.686 ракет. 14 погибших, 169 раненых. 807 ракет сбиты системой ПРО.

2013-й год. 31 обстрел, 48 ракет. Погибших и раненых нет. 3 ракеты сбиты системой ПРО.

2012-й год. 794 обстрела, 2.078 ракет – 6 погибших, 107 раненых. 520 ракет сбиты системой ПРО.

2011-й год. 229 обстрелов, около 390 ракет – 3 погибших, 38 раненых. 34 ракеты были сбиты системой ПРО.

2010-й год. 86 обстрелов, около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. 302 обстрела, около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. 560 обстрелов, около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. 437 обстрелов, около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. 580 обстрелов, около 1.020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. 123 обстрела, около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. 118 обстрелов, около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. 80 обстрелов, около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. 17 обстрелов, около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 обстрелов, 5 ракет – пострадавших нет.



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Вторник, 28 февраля 2017 г.
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