Храм Гроба Господня в Иерусалиме вновь открылся для посетителей

Рано утром, около 5 часов, в среду, 28 февраля, вновь открылся Храм Гроба Господня в Старом городе Иерусалима. Храм был закрыт в течение почти трех дней в знак протеста против решения властей Иерусалима о налогообложении объектов церквей.

Накануне вечером Греко-православный Иерусалимский патриархат, Иерусалимский патриархат Армянской апостольской церкви и католический орден францисканцев приняли решение открыть храм для паломников и туристов.

Это решение было принято после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу сформировал специальную комиссию для разрешению конфликтной ситуации, спровоцированной решением муниципалитета Иерусалима ввести налог на объекты, принадлежащие церквям.

Комиссия, которую возглавит министр Цахи Анегби, также должна разобраться с проблемой земель, находящихся в собственности церквей. В частности, теми участками, на которых расположены жилые объекты.

По распоряжению Биньямина Нетаниягу на время работы комиссии будет временно заморожено продвижение законопроекта, поданного Рахель Азарией о "церковных землях", а также штрафные санкции, предпринимаемые столичной мэрией в отношении церквей. В законопроекте, поданном на рассмотрение министерской комиссии по законодательству Рахель Азарией, предлагалось упорядочить законодательство в отношении участков, которые были проданы церквями третьим лицам.

Конфликт между мэрией Иерусалима и церквями вышел на новый виток после того, как 25 февраля представители греко-православного Иерусалимского патриархата, Иерусалимского патриархата Армянской апостольской церкви и католического ордена францисканцев приняли решение закрыть врата главной христианской святыни – Храма Гроба Господня в Иерусалиме.

В заявлении, опубликованном главами иерусалимских церквей, отмечалось, что решение израильских властей нарушает существующие соглашения и идет вразрез с международными обязательствами Израиля, которые гарантировали привилегии религиозным учреждениям. Представители христианских конфессий обвинили правительство Израиля в попытке ослабить христианское присутствие в Святом городе.

Этому предшествовало решение мэрии Иерусалима начать взимать городской налог с учреждений ООН, расположенных в израильской столице, а также церквей. Мэрия надеется, обложив налогом 887 объектов, получить 650 миллионов шекелей. Мэр Нир Баркат, комментируя это решение, заявил, что пора положить конец тому, чтобы кто-то жил за счет иерусалимцев.

При этом в мэрии отмечали, что речь не идет об обложении налогом действующих церквей, поскольку учреждения культа освобождены от муниципального налога. Мэрию интересуют объекты, принадлежащие церкви, в которых не проводятся службы, причем, часть из объектов используется церквями в коммерческих целях.

Ранее муниципалитет воздерживался от этого шага по просьбе правительства в рамках соглашений с представительством зарубежных церквей.