"Кан": по "делу 4000" появились новые подозрения в отношении Биньямина Нетаниягу

Вечером во вторник, 27 февраля, служба новостей телеканала "Кан 11" сообщила, что свидетельские показания по "делу 4000" укрепляют подозрения в отношении премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Согласно опубликованной информации, собранные полицией сведения дают основания подозревать, что премьер-министр способствовал продвижению бизнес-интересов владельца компании "Безек" Шауля Аловича и после того, как сложил с себя полномочия министра связи.

Помимо этого, полиция подозревает, что Нетаниягу не сообщил правду в декларации, которую представил бывшему юридическому советнику правительства Иегуде Вайнштейну. В этой декларации глава правительства заявлял, что не имеет дружеских отношений с владельцем "Безека" Шаулем Аловичем. Именно на основании этой декларации Нетаниягу получил разрешение вмешиваться в регуляционные процессы, касающиеся компании "Безек".

"Кан 11" сообщает, что новые сведения усиливают подозрения в совершении премьер-министром правонарушений. В частности, речь идет об обмане общественного доверия.

В окружении премьер-министра Биньямина Нетаниягу назвали эти сведения "новым мыльным пузырем под названием "миллиард шекелей для компании "Безек"". "После утверждений, согласно которым Биньямин Нетаниягу курил сигары на миллион шекелей, появились "сведения" о том, что премьер-министр якобы помог "Безеку" получить льготы на миллиард шекелей. Но дело в том, что все делалось на основе рекомендаций профессиональных структур и после получения соответствующих юридических заключений. Не миллион, не миллиард, не триллион. Ничего", – заявили приближенные главы правительства.

Вечером 27 февраля состоялось также заседание руководства бюро "Ликуда" во главе с министром экологии и по делам Иерусалима Зеэвом Элькиным. После заседания руководства бюро – органа, как правило, ответственного за формирование программы партии – было опубликовано заявление, в котором говорилось, что "руководство бюро оказывает поддержку премьер-министру и призывает всех депутатов поддержать его на фоне продолжающихся нападок".

27 февраля окружной суд в Тель-Авиве отклонил апелляции Нира Хефеца, бывшего советника главы правительства Биньямина Нетаниягу, и Шауля Аловича, владельца компании "Безек". Хефец и Алович, задержанные в рамках дела 4000, пытались опротестовать решение мирового суда о продлении их ареста. Срок их содержания под стражей продлен до 4 марта.





