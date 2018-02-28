Заава Гальон объявила об уходе из политики

В среду, 28 февраля, глава партии МЕРЕЦ Заава Гальон объявила о решении отказаться от участия в праймериз на пост главы партии МЕРЕЦ и об уходе из политики.

"В последние недели у меня сложилось впечатление, что члены партии МЕРЕЦ хотят видеть нового лидера", – говорится в заявлении, которое распространила Гальон.

"Все годы в политике я боролась за будущее, за идею, не за тот или иной пост. Партия для меня – это средство достижения цели, а не бюро по трудоустройству", – добавила она.

В интервью, которое на прошлой неделе Заава Гальон дала сайту NEWSru.co.il она заявляла, что не планировала и не планирует уходить из политики. Помимо прочего, Заава Гальон говорила: "Я ушла из Кнессета и на протяжении трех месяцев ездила по стране, встречалась с делегатами конференции МЕРЕЦ, убеждая их согласиться на мое предложение – ввести в МЕРЕЦ систему праймериз. И драматическое изменение состоит в том, что после того, как запись новых членов партии, которые сумеют принять участие в предстоящих праймериз, в МЕРЕЦ, была закрыта, в наших рядах состоят более 30 тысяч человек. В 2016 году в партии состояло примерно 2 тысячи человек, в 2017-м, когда я начала кампанию за праймериз в партии, членами МЕРЕЦ были 18 тысяч человек, и с того момента, как было решено ввести праймериз, в МЕРЕЦ вступили еще 12 тысяч. 12 тысяч новых членов партии за полтора месяца. Это действительно драматические изменения. МЕРЕЦ на повестке дня, о партии говорят. Когда в МЕРЕЦ было 30 тысяч человек? Свою первую задачу – открыть партию для тех, кто раньше был далек от нее – я выполнила. Сейчас передо мной стоит вторая задача – одержать победу на выборах 22 марта, чтобы получить шанс на реализацию третьей задачи – проведение преобразования всего левого фланга израильской политической системы. И сделать это могу только я".

Предполагается, что решение Заавы Гальон отказаться от борьбу за пост главы МЕРЕЦ и уйти из политики связано с результатами опросов, которые показали, что у нее нет шансов на победу на праймериз, которые состоятся в партии 22 марта. Наиболее реальными кандидатами на победу считались депутаты Тамар Зандберг и Илан Гилон.

Но 28 февраля, следом за Гальон, Илан Гилон также заявил, что отказывается от борьбы за пост главы МЕРЕЦ. Таким образом, главным кандидатом на этот пост становится Тамар Зандберг.

Комментируя решение Заавы Гальон уйти из политики, депутат Тамар Зандберг заявила: "Заава Гальон была и осталась мужественным лидером, прокладывающим путь для других. Она всегда была верна принципам идей левого лагеря израильской политики. Сегодня закрывается одна блестящая страница в жизни Заавы Гальон, и я убеждена, что вскоре откроется другая".

62-летняя Заава Гальон впервые была избрана в Кнессет в 1999 году. В феврале 2012 года была избрана главой МЕРЕЦ. В тот момент партия имела три мандата. На выборах 2013 года МЕРЕЦ во главе с Гальон удвоила свое представительство в парламенте, получив шесть мандатов. На выборах в Кнессет 20 созыва партия получила пять мандатов. В октябре 2017 года Заава Гальон объявила об уходе из Кнессета. Она мотивировала этот шаг желанием посвятить себя борьбе за введение системы праймериз в МЕРЕЦ. В январе 2018 года конференция партии утвердила предложение Гальон и назначила выборы главы МЕРЕЦ на 22 марта.





