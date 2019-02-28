"Ликуд" подал иск в БАГАЦ, требуя запретить юридическому советнику публиковать выводы расследований по делам Нетаниягу

"Ликуд" подал иск в БАГАЦ с требованием остановить публикацию решения юридического советника правительства по делам премьер-министра Биньямина Нетаниягу. "Решение юридического советника правительства является результатом чудовищного давления со стороны левых, целью которых является свержение правого правительства не через избирательные участки", - говорится в апелляции.

"Ликуд" присоединил свою апелляцию к апелляции адвоката Йоси Фукса, ранее обратившегося в БАГАЦ с просьбой издать постановление, запрещающее публикацию решения Мадельблита до выборов.

"Результатом такой публикации может стать ситуация, при которой партии, поддерживающие премьер-министра, получат меньше голосов. При этом очевидно, что ситуация может измениться на 180 градусов в результате слушаний, однако это будет поздно для партий, которые утратят представительство в Кнессете и в правительстве из-за публикации именно в этот момент", - говорится в апелляции, поданной "Ликудом".

"Речь идет о беспрецедентном случае в истории Израиля, когда подобное "решение" публикуется перед выборами", - отмечают в "Ликуде".

Правящая партия требует на первом этапе отменить намеченную на сегодня публикацию решений Мандельблита.

В ближайшие часы будет представлен ответ прокуратуры. Радиостанция "Кан бет" сообщила, что в прокуратуре были готовы к такому развитию событий, и ответ практически сформулирован. Вместе с тем, предполагается, что такой шаг "Ликуда" приведет к отсрочке публикации на несколько часов.





