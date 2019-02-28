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28 февраля 2019 г.
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В Израиле

БАГАЦ отклонил иск с требованием допросить Нетаниягу по делу 3000

время публикации: 15:54 | последнее обновление: 15:54 блог версия для печати фото
БАГАЦ отклонил иск с требованием допросить Нетаниягу по делу 3000
БАГАЦ отклонил иск с требованием допросить Нетаниягу по делу 3000
БАГАЦ отклонил иск с требованием допросить Нетаниягу по делу 3000

Высший суд справедливости отклонил иск "Движения за общественную гигиену" с требованием допросить премьер-министра Биньямина Нетаниягу в качестве подозреваемого по делу о субмаринах.

Иск был подан против полиции Израиля и государственного прокурора Шая Ницана.

Напомним, что в ноябре 2018 полиция сообщила о завершении расследования по делу 3000 (дела о субмаринах). В сообщении полиции говорилось о том, что в рамках дела 3000 расследовались подозрения в совершении общественными деятелями, бизнесменами и должностными лицами таких преступлений как получение и дача взяток, мошенничество, обман общественного доверия, отмывание денег и иных. Подозрения касались действий, совершавшихся между 2009 и 2017 годом с целью продвижения бизнес-интересов при закупке для государства Израиль субмарин и иных судов у германского концерна Thyssenkrupp.

При этом еще на раннем этапе расследования правоохранительные органы подчеркивали, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу не является подозреваемым по данному делу В числе лиц, которых полиция рекомендовала обвинить:
1. Бывшего заместителя главы Совета безопасности Авриэля Бар-Йосефа во взяточничестве, мошенничестве, обмане общественного доверия и вступлении в преступный сговор.
2. Бывшего командира морского спецназа "Шайетет-13" бригадного генерала запаса Шая Броша во взяточничестве, мошенничестве и обмане общественного доверия, вступлении в преступный сговор, выдаче фальшивых квитанций и отмывании денег.
3. Бывшего командующего ВМС Элиэзера (Чайни) Марома во взяточничестве, мошенничестве и обмане общественного доверия, вступлении в преступный сговор, отмывании денег и налоговых правонарушениях.
4. Адвоката Давида Шимрона в посредничестве при даче взятки, получении благ обманным путем с отягчающими обстоятельствами и в отмывании денег.
5. Бывшего министра и главу Национального фонда Элиэзера (Моди) Зандберга во взяточничестве, мошенничестве, обмане общественного доверия и выдаче квитанций без соответствующих полномочий.
6. Бывшего главу канцелярии премьер-министра Давида Шарана во взяточничестве, мошенничестве, обмане общественного доверия, вступлении в преступный сговор, отмывании денег и нарушении закона о финансировании партий и политических движений.
В отношении адвоката Ицхака Молхо полиция не нашла улик, достаточных для предъявления обвинения.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 14 ноября 2018 г.
Полиция рекомендовала судить еще пятерых фигурантов дела 3000
// NEWSru.co.il // В Израиле // 8 ноября 2018 г.
Полиция рекомендует отдать под суд шестерых фигурантов дела 3000





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Четверг, 28 февраля 2019 г.
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