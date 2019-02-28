БАГАЦ разрешил Мандельблиту опубликовать свое решение по делам Нетаниягу

В четверг, 28 февраля, Высший суд справедливости отклонил иск "Ликуда" с требованием остановить публикацию решения юридического советника правительства по делам премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

В апелляции "Ликуда", поданной в суд несколькими часами ранее, говорилось: "Решение юридического советника правительства является результатом чудовищного давления со стороны левых, целью которых является свержение правого правительства не через избирательные участки".

"Ликуд" присоединил свою апелляцию к апелляции адвоката Йоси Фукса, ранее обратившегося в БАГАЦ с просьбой издать постановление, запрещающее публикацию решения Мадельблита до выборов.

"Результатом такой публикации может стать ситуация, при которой партии, поддерживающие премьер-министра, получат меньше голосов. При этом очевидно, что ситуация может измениться на 180 градусов в результате слушаний, однако это будет поздно для партий, которые утратят представительство в Кнессете и в правительстве из-за публикации именно в этот момент", - говорится в апелляции, поданной "Ликудом".

Судьи БАГАЦ отклонили все аргументы подателей апелляции, постановив, что нет никаких препятствий к тому, чтобы юридический советник обнародовал свое решение до выборов.

В ответ на решение БАГАЦ партия "Ликуд" распространила следующее заявление: "Вызывает сожаление, что БАГАЦ не предотвратил грубого вмешательства левых в избирательный процесс. В свое время БАГАЦ в деле Цахи Анегби сам постановил, что следует избегать публикаций решения юридического советника правительства в предвыборный период и подверг критике решение действующего тогда юрсоветника. Жаль, что БАГАЦ не прислушивается к БАГАЦу".