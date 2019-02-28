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28 февраля 2019 г.
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В Израиле

БАГАЦ разрешил Мандельблиту опубликовать свое решение по делам Нетаниягу

время публикации: 16:14 | последнее обновление: 16:58 блог версия для печати фото
БАГАЦ разрешил Мандельблиту опубликовать свое решение по делам Нетаниягу
БАГАЦ разрешил Мандельблиту опубликовать свое решение по делам Нетаниягу
БАГАЦ разрешил Мандельблиту опубликовать свое решение по делам Нетаниягу

В четверг, 28 февраля, Высший суд справедливости отклонил иск "Ликуда" с требованием остановить публикацию решения юридического советника правительства по делам премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

В апелляции "Ликуда", поданной в суд несколькими часами ранее, говорилось: "Решение юридического советника правительства является результатом чудовищного давления со стороны левых, целью которых является свержение правого правительства не через избирательные участки".

"Ликуд" присоединил свою апелляцию к апелляции адвоката Йоси Фукса, ранее обратившегося в БАГАЦ с просьбой издать постановление, запрещающее публикацию решения Мадельблита до выборов.

"Результатом такой публикации может стать ситуация, при которой партии, поддерживающие премьер-министра, получат меньше голосов. При этом очевидно, что ситуация может измениться на 180 градусов в результате слушаний, однако это будет поздно для партий, которые утратят представительство в Кнессете и в правительстве из-за публикации именно в этот момент", - говорится в апелляции, поданной "Ликудом".

Судьи БАГАЦ отклонили все аргументы подателей апелляции, постановив, что нет никаких препятствий к тому, чтобы юридический советник обнародовал свое решение до выборов.

В ответ на решение БАГАЦ партия "Ликуд" распространила следующее заявление: "Вызывает сожаление, что БАГАЦ не предотвратил грубого вмешательства левых в избирательный процесс. В свое время БАГАЦ в деле Цахи Анегби сам постановил, что следует избегать публикаций решения юридического советника правительства в предвыборный период и подверг критике решение действующего тогда юрсоветника. Жаль, что БАГАЦ не прислушивается к БАГАЦу".

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 февраля 2019 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 февраля 2019 г.
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Четверг, 28 февраля 2019 г.
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