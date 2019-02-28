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28 февраля 2019 г.
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В Израиле

Авихай Мандельблит обнародовал свое решение по делам Биньямина Нетаниягу

время публикации: 18:19 | последнее обновление: 18:59 блог версия для печати фото
Авихай Мандельблит обнародовал свое решение по делам Биньямина Нетаниягу
Адвокатам Биньямина Нетаниягу передан черновик обвинительного заключения на 52 страницах
По "делу 4000" принято решение закрыть дело против Сары Нетаниягу

В четверг, 28 февраля, юридический советник правительства Авихай Мандельблит объявил о решении вызвать премьер-министра Биньямина Нетаниягу на слушания перед предъявлением обвинений по делам 1000, 2000 и 4000.

По "делу 1000" (о незаконных подарках от бизнесменов) Мандельблит намерен обвинить Нетаниягу в обмане общественного доверия, в то время как дело в отношении бизнесмена Арнона Милчена будет закрыто.

По "делу 2000" (о переговорах Нетаниягу с владельцем концерна "Едиот Ахронот" Арноном Мозесом) Нетаниягу также будет предъявлено обвинение в обмане общественного доверия. Владелец "Едиот Ахронот" Арнон Мозес будет обвинен в даче взятки.

По "делу 4000" (дело "Безек"-YES-портал Walla) Нетаниягу будет обвинен во взяточничестве и обмане общественного доверия. Бывший владелец "Безек" Шауль Алович будет обвинен в даче взятки.

По "делу 4000" принято решение закрыть дело против Сары Нетаниягу. Радиостанция "Кан Бет" передала, что по этому вопросу были разногласия между прокуратурой и юридическим советником правительства. Прокуратура настаивала на подаче обвинения, но Мандельблит принял решение закрыть дело.

По информации радиостанции "Кан Бет", адвокатам Биньямина Нетаниягу передан черновик обвинительного заключения на 52 страницах. В ходе слушаний у юридического советника адвокаты Нетаниягу попытаются убедить Мандельблита изменить свое решение. В прошлом неоднократно слушания приводили к изменению или отмене обвинений. Так было, в частности, с делом главы НДИ Авигдора Либермана.

Комментарии политиков

В 20:00 глава правительства Биньямин Нетаниягу намерен выступить со специальным заявлением.

Комментируя решение юридического советника, партия "Ликуд" распространила заявление, в котором говорится, что речь идет о политическом преследовании Биньямина Нетаниягу. ""Охота" на премьер-министра началась с попытки "сшить" ему четыре дела о взяточничестве. Еще до слушаний три из них развалились. Остальные обвинения также рухнут, как карточный домик", - говорится в заявлении.

Депутат Кнессета и лидер партии НДИ Авигдор Либерман заявил, что решение о проведении слушаний перед подачей обвинительного заключения - это еще не признание виновности. Поэтому, с нашей точки зрения, глава правительства Биньямин Нетаниягу вправе принять участие в выборах в Кнессет как любой другой кандидат.

Глава партии "Авода" Ави Габай призвал Биньямина Нетаниягу подать в отставку. "Нетаниягу позорит государство Израиль. Он разрушает все, чтобы спастись самому. Граждане страны не желают лидеров-коррупционеров. Уйди в отставку, положи конец национальному позору", - заявил он.

Партия ШАС заявила, что решение о проведении слушаний не изменило их намерения рекомендовать президенту Нетаниягу в качестве лидера, которому будет поручено сформировать правительство.

Партия "Оцма Иегудит" распространила заявление, в котором говорится, что публикация решения юридического советника - это попытка путча. "Юридический советник не должен решать, кто будет главой правительства. По сути, публикация его решения о предъявлении обвинений за месяц до выборов, является попыткой свалить главу правительства".



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 февраля 2019 г.
БАГАЦ разрешил Мандельблиту опубликовать свое решение по делам Нетаниягу
// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 февраля 2019 г.
"Ликуд" подал иск в БАГАЦ, требуя запретить юридическому советнику публиковать выводы расследований по делам Нетаниягу
// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 февраля 2019 г.
СМИ: 28 февраля Мандельблит объявит о предъявлении обвинений Нетаниягу





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Четверг, 28 февраля 2019 г.
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