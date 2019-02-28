Авихай Мандельблит обнародовал свое решение по делам Биньямина Нетаниягу

В четверг, 28 февраля, юридический советник правительства Авихай Мандельблит объявил о решении вызвать премьер-министра Биньямина Нетаниягу на слушания перед предъявлением обвинений по делам 1000, 2000 и 4000.

По "делу 1000" (о незаконных подарках от бизнесменов) Мандельблит намерен обвинить Нетаниягу в обмане общественного доверия, в то время как дело в отношении бизнесмена Арнона Милчена будет закрыто.

По "делу 2000" (о переговорах Нетаниягу с владельцем концерна "Едиот Ахронот" Арноном Мозесом) Нетаниягу также будет предъявлено обвинение в обмане общественного доверия. Владелец "Едиот Ахронот" Арнон Мозес будет обвинен в даче взятки.

По "делу 4000" (дело "Безек"-YES-портал Walla) Нетаниягу будет обвинен во взяточничестве и обмане общественного доверия. Бывший владелец "Безек" Шауль Алович будет обвинен в даче взятки.

По "делу 4000" принято решение закрыть дело против Сары Нетаниягу. Радиостанция "Кан Бет" передала, что по этому вопросу были разногласия между прокуратурой и юридическим советником правительства. Прокуратура настаивала на подаче обвинения, но Мандельблит принял решение закрыть дело.

По информации радиостанции "Кан Бет", адвокатам Биньямина Нетаниягу передан черновик обвинительного заключения на 52 страницах. В ходе слушаний у юридического советника адвокаты Нетаниягу попытаются убедить Мандельблита изменить свое решение. В прошлом неоднократно слушания приводили к изменению или отмене обвинений. Так было, в частности, с делом главы НДИ Авигдора Либермана.

Комментарии политиков

В 20:00 глава правительства Биньямин Нетаниягу намерен выступить со специальным заявлением.

Комментируя решение юридического советника, партия "Ликуд" распространила заявление, в котором говорится, что речь идет о политическом преследовании Биньямина Нетаниягу. ""Охота" на премьер-министра началась с попытки "сшить" ему четыре дела о взяточничестве. Еще до слушаний три из них развалились. Остальные обвинения также рухнут, как карточный домик", - говорится в заявлении.

Депутат Кнессета и лидер партии НДИ Авигдор Либерман заявил, что решение о проведении слушаний перед подачей обвинительного заключения - это еще не признание виновности. Поэтому, с нашей точки зрения, глава правительства Биньямин Нетаниягу вправе принять участие в выборах в Кнессет как любой другой кандидат.

Глава партии "Авода" Ави Габай призвал Биньямина Нетаниягу подать в отставку. "Нетаниягу позорит государство Израиль. Он разрушает все, чтобы спастись самому. Граждане страны не желают лидеров-коррупционеров. Уйди в отставку, положи конец национальному позору", - заявил он.

Партия ШАС заявила, что решение о проведении слушаний не изменило их намерения рекомендовать президенту Нетаниягу в качестве лидера, которому будет поручено сформировать правительство.

Партия "Оцма Иегудит" распространила заявление, в котором говорится, что публикация решения юридического советника - это попытка путча. "Юридический советник не должен решать, кто будет главой правительства. По сути, публикация его решения о предъявлении обвинений за месяц до выборов, является попыткой свалить главу правительства".





