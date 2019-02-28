СМИ: 28 февраля Мандельблит объявит о предъявлении обвинений Нетаниягу

В четверг, 28 февраля, юридический советник правительства Авихай Мандельблит опубликует свое решение по делам премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Об этом сообщают израильские СМИ со ссылкой на анонимные источники в государственной прокуратуре.

Представители юридического советника правительства еще не сообщили, когда именно будет оглашено решение Мандельблита.

Согласно закону, прежде всего, вердикт юридического советника правительства станет известен адвокатам фигурантов. Представители генпрокуратуры позвонят каждому из них и сообщат о принятом в отношении их подзащитных решении.

Одновременно вердикты будут направлены на электронную почту адвокатов. Лишь после того, как все подозреваемые будут ознакомлены с выводами юридического советника, генпрокуратура опубликует заранее заготовленное заявление для СМИ.

В ночь на 28 февраля премьер-министр Биньямин Нетаниягу вернулся в Израиль после визита в Москву. Глава правительства сократил время пребывания в российской столице из-за ожидающейся публикации заключения юридического советника.

Напомним, что премьер-министр является фигурантом трех дел. По сообщениям, опубликованным в последние дни со ссылкой на источники в окружении юридического советника правительства, по "делу 1000" (о незаконном получении подарков от бизнесменов) Авихай Мандельблит намерен предъявить Нетаниягу обвинения в обмане общественного доверия. Служба новостей канала "Кешет" сообщила, что дело в отношении бизнесмена Арнона Милчена будет закрыто.

Судя по публиковавшейся информации, по "делу 4000" (дело "Безек"-YES-портал Walla) юридический советник правительства предъявит Нетаниягу обвинения в получении взяток и обмане общественного доверия. Обвинения будут предъявлены и владельцу "Безек" Шаулю Аловичу.

По "делу 2000" (о переговорах Нетаниягу с владельцем концерна "Едиот Ахронот" Арноном Мозесом) существовали разногласия между прокуратурой и юридическим советником правительства. Глава экономического отдела прокуратуры тель-авивского округа Лиат Бен-Ари считала доказательную базу достаточной для предъявления обвинений Нетаниягу и по этому делу. Юридический советник правительства склонялся к тому, чтобы закрыть это дело. Газета "Едиот Ахронот" пишет, что по этому делу Нетаниягу будет обвинен в обмане общественного доверия.

Из окружения премьер-министра передали: "Обвинения во взяточничестве просто смешны. Нетаниягу ничего не получал от Аловича и ничего не давал ему. Освещение деятельности премьер-министра порталом Walla было отрицательным и обострялось перед выборами. Все решения по поводу деятельности компании "Безек" утверждалось регуляторами, и премьер-министр действовал в полном соответствии с законом, что подтверждено официальным документом министерства юстиции. Предъявление обвинений во взяточничестве за две с половиной статьи на интернет-портале – это абсурдный шаг, не имеющий прецедента в истории юриспруденции. Очень скоро этот карточный дом рухнет".

После публикации решений о предъявлении обвинений премьер-министру, он получит черновик обвинительного заключения и будет вызван на слушания у юридического советника правительства. В ходе слушаний адвокаты Нетаниягу попытаются убедить Мандельблита изменить свое решение. В прошлом неоднократно слушания приводили к изменению или отмене обвинений. Так было, в частности, с делом главы НДИ Авигдора Либермана.

В политической системе ожидают публикации вердикта юридического советника. В соответствии с законом, премьер-министр не должен подавать в отставку до завершения суда. Однако предполагается, что, если после слушаний юридический советник правительства оставит в силе обвинения против премьер-министра, давление на него с требованием уйти в отставку усилится.

В партии "Кахоль Лаван" нет единого мнения по отношению к вопросу о возможном партнерстве с Нетаниягу. Яир Лапид и Моше Яалон ранее заявляли, что не войдут в правительство Нетаниягу, если он будет вызван на слушания. Бени Ганц воздерживался от таких формулировок, заявляя лишь, что "правительство не может и не должен возглавлять человек, которому предъявлены обвинения". Ожидается, что после публикации сообщения о вызове Нетаниягу на слушания перед подачей обвинения, Ганц объявит, что в любом случае не войдет в его правительство.

Ранее министр финансов и глава "Кулану" Моше Кахлон заявлял, что в случае подачи обвинений после слушания Нетаниягу сам уйдет в отставку.





