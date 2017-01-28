Внимание, розыск: пропала Анастасия Зибицкер из Беэр-Шевы

Полиция Израиля просит помощи граждан в поисках 14 летней Анастасии Зибицкер. Девочка ушла из дома 26 января и до сих пор не вернулась.

Приметы пропавшей: рост 165 см, стройная, русые волосы, зеленые глаза.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении Анастасии Зибицкер, позвонить в отделение полиции в Беэр-Шеве по телефону 08-646-27-44 или по телефону 100.

Это третье обращение полиции к населению за помощью в розыске Анастасии Зибицкер. Первый раз полицейские разыскивали ее 11 января, второй раз - 22 января.