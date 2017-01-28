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Внимание, розыск: пропала Анастасия Зибицкер из Беэр-Шевы

время публикации: 10:22 | последнее обновление: 10:22 блог версия для печати фото
Внимание, розыск: пропала Анастасия Зибицкер из Беэр-Шевы

Полиция Израиля просит помощи граждан в поисках 14 летней Анастасии Зибицкер. Девочка ушла из дома 26 января и до сих пор не вернулась.

Приметы пропавшей: рост 165 см, стройная, русые волосы, зеленые глаза.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении Анастасии Зибицкер, позвонить в отделение полиции в Беэр-Шеве по телефону 08-646-27-44 или по телефону 100.

Это третье обращение полиции к населению за помощью в розыске Анастасии Зибицкер. Первый раз полицейские разыскивали ее 11 января, второй раз - 22 января.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 января 2017 г.
Полиция повторно просит о помощи в поисках 14-летней Анастасии Зибицкер из Беэр-Шевы
// NEWSru.co.il // В Израиле // 11 января 2017 г.
Внимание, розыск: пропала 14-летняя Анастасия Зибицкер из Беэр-Шевы







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Суббота, 28 января 2017 г.
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