28 января 2017 г.
последняя новость: 21:43
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
21:25 Несколько человек задержаны на митинге возле дома юридического советника правительства
21:04 Опубликовано имя четвертого убитого в Мигдале
20:07 Опубликованы имена женщины и двоих ее детей, убитых в Мигдале
19:24 Германия и Франция назвали условие отмены санкций против России
18:51 Нетаниягу поддержал Трампа: "Строительство стены - отличная идея"
18:40 Задержаны террористы, обстрелявшие машину в районе поселения Нили
16:34 Под Кафр-Кана перевернулся трактор, один человек погиб
16:16 Дорога 234 закрыта из-за наводнения
15:25 В Мигдале найдены тела женщины и трех детей, задержан подозреваемый в убийстве
14:16 Лапид обвинил членов узкого кабинета в безответственном поведении
В Израиле

Несколько человек задержаны на митинге возле дома юридического советника правительства

время публикации: 21:25 | последнее обновление: 21:26 блог версия для печати фото
Авихай Мандельблит

Вечером 28 января группа активистов устроила митинг перед домом юридического советника правительства Авихая Мандельблита в Петах-Тикве.

Пресс-служба полиции сообщила, что полицейские предостерегли митингующих от нарушений порядка и от создания неудобств для местных жителей.

Несколько человек были задержаны по подозрению в участии в незаконном собрании, создании помех полицейским при выполнении обязанностей, а также в причинении неудобства для местного населения и в чрезмерном шуме.

Вероятно, митинг был связан с расследованиями подозрений против премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 января 2017 г.
"Решет Бет": Мандельблит не находит в "делах Нетаниягу" доказательств взяточничества и мошенничества
// NEWSru.co.il // В Израиле // 16 января 2017 г.
Авихай Мандельблит впервые прокомментировал расследование против главы правительства







  Рейтинг@Mail.ru  
Суббота, 28 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017