Несколько человек задержаны на митинге возле дома юридического советника правительства

Вечером 28 января группа активистов устроила митинг перед домом юридического советника правительства Авихая Мандельблита в Петах-Тикве.

Пресс-служба полиции сообщила, что полицейские предостерегли митингующих от нарушений порядка и от создания неудобств для местных жителей.

Несколько человек были задержаны по подозрению в участии в незаконном собрании, создании помех полицейским при выполнении обязанностей, а также в причинении неудобства для местного населения и в чрезмерном шуме.

Вероятно, митинг был связан с расследованиями подозрений против премьер-министра Биньямина Нетаниягу.