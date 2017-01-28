Два генерала запаса намерены баллотироваться в Кнессет от партии "Авода"

Генерал-майоры запаса Йом-Тов Самия и Амирам Левин вступили в партию "Авода" и, как сообщает Десятый канал ИТВ, намерены побороться за место в предвыборном списке в ходе следующих выборов в Кнессет.

Амирам Левин – бывший командир спецназа генштаба, позднее – командующий Северным округом, а после демобилизации – заместитель главы службы внешней разведки "Мосад".

Йом-Тов Самия – выходец из десантной бригады, на последней должности – командующий Южным округом. На текущий момент занимает пост заместителя командующего округом в запасе.

В гражданской жизни оба бывших военных занимаются бизнесом.

Следует отметить, что в отличие от предыдущих лет, когда в руководстве партии "Авода" было много бывших военных, в последний раз в Кнессет от партии прошел только полковник запаса Омер Бар-Лев. Кроме того, в списке "Сионистского лагеря" депутатом стал генерал-майор запаса Эяль Бен-Реувен, однако он не является членом партии "Авода".