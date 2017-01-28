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В Израиле

Из-за снега закрыто несколько дорог на севере страны

время публикации: 10:30 | последнее обновление: 10:33 блог версия для печати фото
Из-за снега закрыто несколько дорог на севере страны

Полиция сообщила утром 28 января, что из-за выпадения снега были закрыты для движения транспорта следующие дороги в северном районе страны:

дорога 91 - от Кидмат-Цви в северном направлении;

дорога 978 - между перекрестком Ширьон и перекрестком Васет;

дорога 959 - между Цук Орвим и перекрестком Васет;

дорога 98 - от перекрестка А-Башан и в северном направлении;

дорога 87 - от А-Мапалим в северном направлении;

дорога 866 - Гуш-Халав - Хорфиш, дорога закрыта для всех автомобилей, кроме полноприводных.

Закрыт въезд в Бейт-Джан.

Полицейские рекомендуют водителям пользоваться приложением Waze и искать альтернативные дороги.

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