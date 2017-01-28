Из-за снега закрыто несколько дорог на севере страны

Полиция сообщила утром 28 января, что из-за выпадения снега были закрыты для движения транспорта следующие дороги в северном районе страны:

дорога 91 - от Кидмат-Цви в северном направлении;

дорога 978 - между перекрестком Ширьон и перекрестком Васет;

дорога 959 - между Цук Орвим и перекрестком Васет;

дорога 98 - от перекрестка А-Башан и в северном направлении;

дорога 87 - от А-Мапалим в северном направлении;

дорога 866 - Гуш-Халав - Хорфиш, дорога закрыта для всех автомобилей, кроме полноприводных.

Закрыт въезд в Бейт-Джан.

Полицейские рекомендуют водителям пользоваться приложением Waze и искать альтернативные дороги.