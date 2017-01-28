Лапид обвинил членов узкого кабинета в безответственном поведении

Лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид прокомментировал опубликованные частичные протоколы заседаний узкого кабинета по вопросам политики и безопасности во время антитеррористической операции "Нерушимая скала".

На мероприятии "Шабатарбут" Яир Лапид сказал, что из-за утечек информации совещания кабинета больше походили на пресс-конференцию, и министры думали, в основном, о том, как будут выглядеть в глазах СМИ, и как заработать политические очки.

По его словам, такое поведение во время войны недопустимо, и это необходимо срочно исправить.

Лапид утверждает, что за минувшее время недостатки устранены не были, и кабинет продолжает работать в том же режиме, то есть, "безответственно, без стратегического мышления".