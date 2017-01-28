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В Израиле

Канцелярия Нетаниягу: "Хорошие друзья обменивались подарками"

время публикации: 09:21 | последнее обновление: 09:34 блог версия для печати фото
Канцелярия Нетаниягу: "Хорошие друзья обменивались подарками"

10 Канал ИТВ сообщил вечером 27 января, что, согласно подозрениям полиции, помимо Арнона Милчена, еще четверо бизнесменов делали дорогие подарки семье Нетаниягу - премьер-министру, его жене и старшему сыну.

Канцелярия премьер-министра в ответ заявила, что имеет место попытка совершить переворот. В заявлении сказано, что в последнее время увеличилось количество утечек информации по расследованиям, причем утечки эти носят тенденциозный характер, содержат ложные сведения и направлены на очернение имени премьер-министра и его семьи в надежде сменить правительство недемократическим путем.

"Не было никаких регулярных подарков и не было никаких требований со стороны семьи. Имел место обмен подарками между хорошими друзьями", - говорится в заявлении канцелярии Нетаниягу.

О возможности предъявления обвинений поступали противоречивые данные. Второй канал ИТВ сообщил 27 января, что следователи полагают возможным составить обвинительное заключение. Днем ранее радиостанция "Решет Бет" передала, что юридический советник правительства не видит оснований для передачи дела в суд.



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