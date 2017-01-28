В Мигдале найдены тела женщины и трех детей, полиция подозревает убийство

В населенном пункте Мигдаль, на северо-западном берегу озера Кинерет, обнаружены тела женщины и трех детей. Пресс-служба полиции Израиля сообщила, что на телах есть следы насилия.

На место происшествия прибыли многочисленные наряды полиции. Обстоятельства смерти троих человек устанавливаются, на данный момент полицейские подозревают, что имело место тройное убийство.

Жертвами предполагаемого преступления стали женщина примерно 30 лет, и трое детей, в возрасте четырех лет, трех лет и одного года. По данным радиостанции "Решет Бет", двое из них - дети убитой женщины.

Помимо этого, подозреваемый в убийстве, предположительно, тяжело ранил десятилетнего мальчика при бегстве с места преступления. Раненого эвакуировали на вертолете в больницу РАМБАМ.

Полицейские разыскивают подозреваемого в совершении убийства. По некоторым данным, один человек задержан.