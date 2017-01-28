28 января 2017 г.
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Оппозиция требует от Нетаниягу уйти в отставку из-за расследований против него

время публикации: 13:42 | последнее обновление: 14:04 блог версия для печати фото
Оппозиция требует от Нетаниягу уйти в отставку из-за расследований против него

Председатель парламентской оппозиции Ицхак Герцог, лидер партии "Сионистский лагерь", призвал главу правительства Биньямина Нетаниягу уйти в отставку "по общественным соображениям", как сделал когда-то Ицхак Рабин.

Выступая на мероприятии "Шабатарбут" в Неве-Монсон, Ицхак Герцог сказал, что отставка Нетаниягу будет достойным, патриотичным поступком, и "Ликуд" найдет ему хорошего преемника. Он призвал главу правительства не втягивать в страну в долгие месяцы внутренних конфликтов и международного позора.

Герцог также остро раскритиковал проведение партийного праздника "Ликудиада" 27 января, в Международный день памяти жертв Холокоста. Он осудил заявление министра культуры Мири Регев: "Выступая на "Ликудиаде" в Эйлате, она посмела заявить, что день этот вспомнили лишь для того, чтобы иметь новый повод для нападок на партию "Ликуд", вдобавок, по мнению Регев, об этом дне много говорили лишь из-за того, что Ликудиада была проведена именно 27 января. Невероятно".

"27 января 1945 Красная армия освободила лагерь смерти Освенцим. Символично, что открыл ворота Освенцима майор Красной армии, еврей по национальности, Анатолий Шапиро. Весь мир чтит этот день, склоняя головы перед памятью жертв самой большой трагедии в истории человечества. Но партия "Ликуд" именно в этот день проводит в Эйлате свой партийный праздник, как будто мало других дней в году, причем министр культуры государства Израиль Мири Регев говорит, что про Международный день памяти жертв Катастрофы вспомнили и много писали, потому что в этот день была проведена "Ликудиада", - сказал он.

Тем временем депутат Кнессета от партии "Еш Атид" Офер Шелах заявил, что решение относительно обвинительного заключения должно быть принято как можно скорее, а затем необходимо опубликовать максимально возможное количество материалов, в том числе, записи разговоров Неатниягу с издателем "Едиот Ахронот" Арноном (Нони) Мозесом. Шелах добавил, что, если опубликованные до сих пор данные верны, то аргументы Нетаниягу о дружеском обмене подарками не выдерживают проверки здравым смыслом, сообщила радиостанция "Решет Бет".

Лидер партии МЕРЕЦ Захава Гальон на "Шабатарбут" в Хайфе потребовала от Биньямина Нетаниягу назвать имена всех бизнесменов, делавших ему подарки. По ее словам, сигары и шампанское на сотни тысяч шекелей - это взятка, а не любовь к комфорту. Она утверждает, что Нетаниягу имел прямое влияние на деловые интересы Арнона Милчена. Следует отметить, что, по данным Второго канала ИТВ, Милчен на допросе сказал, что не имеет деловых интересов в Израиле.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 января 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 января 2017 г.
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Суббота, 28 января 2017 г.
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