Прогноз погоды на 28 января: очень холодно, временами дожди, снегопад в горах, шторм

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 28 января, будет очень холодно, температура ниже среднесезонной. Временами будут идти дожди от севера до Негева. Есть риск затоплений в низинах. Снегопад в горах на севере, включая Голанские высоты и Верхнюю Галилею. Слабый снегопад в горных районах центра страны. Сильный ветер. Шторм на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 1-5 градусов, в Тель-Авиве – 8-13, в Хайфе – 5-11, в Эйлате – 9-16. В Беэр-Шеве – 5-10, в Мицпе-Рамоне – 4-7, на побережье Мертвого моря – 11-16, в Ашкелоне – 9-13, в Ариэле – 2-7, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 5-13, на Голанских высотах – 2-7.

Температура воды в Средиземном море – 17 градусов, высота волн – 250-500 см. Купание крайне опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 45 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 45 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-западный (до 25 км/ч).

В воскресенье ожидаются слабые дожди, прохладно, ночью возможна изморозь в низинах. В понедельник – значительное повышение температуры, переменная облачность. Во вторник похолодает, временами дожди от севера до Негева.