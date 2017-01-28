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В Израиле

Германия и Франция назвали условие отмены санкций против России

время публикации: 19:24 | последнее обновление: 19:24 блог версия для печати фото
Германия и Франция назвали условие отмены санкций против России

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль после переговоров с французским коллегой Жаном Марком Эйро заявил, что отмена санкций против России должна зависеть от прогресса мирного процесса на Украине.

По словам Зигмара Габриэля, Германия и Франция занимают очень ясную позицию по этому вопросу и считают выполнение Минских соглашений единственным путем к отмене санкций против России, сообщило информационное агентство Reuters.

Габриэль и Эйро согласились, что следует сохранять единство в этом вопросе. Германия и Франция могут создать двусторонние рабочие группы для изучения таких вопросов, как отношения с Россией и Украиной.

Ранее советник Белого дома Келлиэнн Конвэй говорила, что администрация Дональда Трампа может взвесить отмену или смягчение санкций в случае реального сотрудничества России в деле борьбы с терроризмом.

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