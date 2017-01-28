Нетаниягу поддержал Трампа: "Строительство стены - отличная идея"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу приветствовал решение президента США Дональда Трампа построить стену на мексиканской границе в рамках борьбы с контрабандой и нелегальной иммиграцией.

"Президент Дональд Трамп прав. Я построил заградительную стену вдоль южной границы Израиля. Это полностью прекратило поток нелегальной иммиграции. Отличный результат. Отличная идея", - написал израильский лидер на своей странице в Facebook.

Решение Трампа о строительстве стены, а также о намерении ввести пошлину в размере 20% на импортируемые из Мексики товары вызвало острый кризис в американо-мексиканских отношениях. Президент Энрике Пенья Ньето отменил запланированную встречу с американским президентом.

В Мексике обсуждают ответные меры на жесткие действия Трампа, в частности, некоторые эксперты призвали пересмотреть сотрудничество в сфере безопасности.