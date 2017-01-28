Зимняя буря в Израиле: снегопады, гололед, штормовой ветер

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 28 января, будет очень холодно, температура ниже среднесезонной. Временами будут идти дожди от севера до Негева. Снегопад в горах на севере, включая Голанские высоты и Верхнюю Галилею. Слабый снегопад в горных районах центра страны. Сильный ветер. Шторм на побережье Средиземного моря.

На горе Хермон снегопад возобновился еще в четверг вечером, усилился в пятницу и продолжается в субботу. В связи со снегопадом горный курорт Хермон в эти выходные закрыт.

Снег выпал не только на Хермоне, но и на других вершинах Голанских высот и Верхней Галилеи в районах, находящихся на высоте от 800 метров над уровнем моря и выше. В ночь на субботу слабый снегопад наблюдался и в горах центра страны, высота которых более 900 метров над уровнем моря. Местами гололед.

Температура воздуха ночью на Хермоне опустилась до -8 градусов по Цельсию, в Иерусалиме – до 1 градуса тепла.

Дожди в субботу ослабнут. Но есть вероятность затоплений в низинах Иудейской пустыни, Иорданской долины и долины Арава.

Сильный западный ветер. На побережье Средиземного моря средняя скорость ветра в субботу составит 40-50 км/ч, порывами – до 60 км/ч. Высота волн будет достигать 5 метров.

Снегопад на Голанах прекратится уже в воскресенье, 29 января. И, вероятно, с воскресенья, горный курорт Хермон вновь будет открыт для посетителей. Но во вторник-среду снегопад возобновится. Температура воздуха на Хермоне в течение ближайшей недели – от -8 до 3 градусов тепла.

Сайт Meteo-tech.co.il уточняет, что на следующей неделе температура повысится до среднесезонной, во вторник-среду ожидаются дожди, в другие дни без осадков.

Последствия зимней бури: перебои с подачей электроэнергии, закрытые трассы, ущерб от упавших деревьев и столбов

В пятницу скорость ветра на побережье Средиземного моря и в горах достигала 100 км/ч. Шли интенсивные дожди, временами падал град, в горах на севере наблюдался снегопад.

Сложные погодные условия привели к перебоям в электроснабжении. В частности, электроснабжение было прервано в некоторых районах Иерусалима, Тель-Авива, Петах-Тиквы, Раананы, Ашдода, Хадеры, Пардес Ханы и Афулы.

Вечером 27 января из-за снегопада и опасности оледенения дороги полицейские закрыли трассу №864 на участке от перекрестка Сахала в сторону Бейт-Джана. Шоссе №90 было закрыто для движения транспорта от Эйн-Геди до отелей Мертвого моря из-за бурного потока воды по руслу Нахаль-Цеилим.

Поступало множество сообщений о том, что сильные порывы ветра повалили деревья, фонарные столбы и светофоры в разных районах страны. Так, например, был отмечено падение деревьев на трассу №4 в районе перекрестка Бецет. Из-за происшествия был закрыт для движения участок дороги от перекрестка Бецет в южном направлении. В районе перекрестка Тират а-Кармель была перекрыта дорога в сторону Кфар-Галим из-за поваленного ветром фонарного столба. На дороге №85 был закрыт перекресток Мехер из-за упавшего светофора. Из-за упавшего дерева был перекрыт съезд с дороги №40 на дорогу №1.

Из-за сильного ветра в Акко опорный столб линии электропередач упал на дом на улице Дерех а-Арбаим. В результате этого происшествия 60-летняя женщина получила легкие травмы. Дом получил серьезные повреждения. В Ашдоде ветер повалил дерево на улице А-Прахим. Ехавшая по этой дороге на автомобиле женщина врезалась в упавший ствол и получила легкие травмы.

Полиция призывает водителей и пешеходов соблюдать максимальную осторожность из-за тяжелых погодных условий.

Самые снежные зимы в Израиле

"Самыми снежными" за последние десятилетия были зимние бури в декабре 2013-го и в январе 2013-го, когда мокрый снег выпадал даже в прибрежных районах центра страны, а снежный покров в Иерусалиме держался около недели. До того "самым снежным" за последние 20 лет синоптики называли зимний сезон 2011-2012.

Однажды снег выпадал в Иерусалиме и во второй половине марта. Утром 17 марта 1998 года в столице была пыльная буря, температура воздуха составляла более 20 градусов по Цельсию, днем пошел дождь, а вечером выпал снег и утром 18 марта иерусалимцев ждали сугробы на улицах.

Самым снежным в истории Израиля считается февраль 1950 года, когда снегом в течение нескольких дней были покрыты не только север и холмы в районе Иерусалима, но почти вся территория страны, включая Тель-Авив.





