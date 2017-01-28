На пляж в Тель-Авиве шторм выбросил старые детонаторы

Во время шторма из моря были выброшены на берег старые детонаторы от мин или бомб, сообщила пресс-служба полиции Израиля. Прохожие заметили детонаторы на участке берега в Тель-Авиве между пляжем А-Цук и отелем "Мандарин".

На место происшествия прибыли саперы для нейтрализации и устранения детонаторов. Полицейские обследуют пляж с раннего утра. Им удалось найти уже несколько десятков взрывателей.

Полиция просит граждан, заметивших запалы, не приближаться к ним и не трогать их, чтобы не спровоцировать взрыв. При обнаружении детонатора следует позвонить в полицию по телефону 100.