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В Израиле

На пляж в Тель-Авиве шторм выбросил старые детонаторы

время публикации: 10:44 | последнее обновление: 11:00 блог версия для печати фото
На пляж в Тель-Авиве шторм выбросил старые детонаторы

Во время шторма из моря были выброшены на берег старые детонаторы от мин или бомб, сообщила пресс-служба полиции Израиля. Прохожие заметили детонаторы на участке берега в Тель-Авиве между пляжем А-Цук и отелем "Мандарин".

На место происшествия прибыли саперы для нейтрализации и устранения детонаторов. Полицейские обследуют пляж с раннего утра. Им удалось найти уже несколько десятков взрывателей.

Полиция просит граждан, заметивших запалы, не приближаться к ним и не трогать их, чтобы не спровоцировать взрыв. При обнаружении детонатора следует позвонить в полицию по телефону 100.

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