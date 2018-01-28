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В Израиле

Израильский историк о скандале вокруг польского закона: горе-политики провоцируют абсурдные дискуссии

время публикации: 12:53 | последнее обновление: 14:14 блог версия для печати фото
Арон Шнеер
Арон Шнеер
Арон Шнеер

Израильский историк Арон Шнеер, сотрудник Национального института памяти жертв нацизма и героев сопротивления "Яд ва-Шем", прокомментировал на своей странице в социальной сети Facebook скандал вокруг закона, принятого польским Сеймом.

Как сообщалось ранее, речь идет о поправках к закону об Институте национальной памяти, согласно которым человек, публично обвиняющий Польшу в преступлениях, совершенных во время Холокоста, в пособничестве нацистской Германии, военных преступлениях или преступлениях против человечности, может быть приговорен к тюремному заключению сроком на три года.

Законопроект, который должен быть одобрен Сенатом и президентом Польши, запрещает использовать словосочетание "польский лагерь смерти" при описании концлагерей, существовавших на территории оккупированной Польши. Наказанию будут подвергнуты и те, кто попытаются "сознательно преуменьшить ответственность истинных виновников этих преступлений".

Принятие этого закона вызвало гневную реакцию со стороны многих израильских политиков, включая премьер-министра и президента страны. Однако Арон Шнеер рекомендует политикам внимательней изучить историю вопроса.

"К спору о принадлежности и названии лагерей, находившихся на территории Польши во время немецкой оккупации. Независимо от места нахождения: в Западной ли Европе, на оккупированной территории СССР – концлагеря и лагеря смерти были немецкие. Если угодно, нацистские, в Транснистрии – румынские, в Петрозаводске и в Финляндии – финские. Были и венгерские в Венгрии. Нет и не было польских, латышских, украинских, русских концлагерей и лагерей смерти на оккупированной немцами территории. Лагеря лишь находились на соответствующих захваченных немцами-Германией государств", – пишет историк.

"Никто не отрицает участие местных коллаборантов и просто жителей некоторых оккупированных стран в совершенных массовых погромах и преступлениях против евреев. Однако надо быть точными в определениях. И горе-политики, не зная истории, спекулируют фактами и провоцируют абсурдные политические дискуссии, приводящие к непониманию, спорам, конфликтам на межгосударственном уровне. "Тщательнее" надо быть израильским политикам", – пишет Арон Шнеер.

В беседе с корреспондентом NEWSru.co.il А.Шнеер пояснил, что поляки могли оказаться в числе охранников концлагеря, но не было никакой польской службы охраны нацистских концлагерей. Он также отметил, что для абсолютного большинства поляков с сентября 1939-го вплоть до окончания войны в 1945-м немцы оставались врагами, и германские власти не доверяли польской полиции.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 января 2018 г.
"Отрицание Катастрофы и своей ответственности". Израильские политики о законе, принятом Сеймом Польши
// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 января 2018 г.
Нетаниягу о законопроекте, одобренном польским Сеймом: "Нельзя изменить историю"
// NEWSru.co.il // В мире // 27 января 2018 г.
Израиль выступил против польского законопроекта, искажающего правду о Холокосте
// NEWSru.co.il // В Израиле // 12 июля 2013 г.
Сотрудник "Яд ва-Шем" Арон Шнеер награжден медалью Пушкина







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