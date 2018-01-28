"Отрицание Катастрофы и своей ответственности". Израильские политики о законе, принятом Сеймом Польши

Исполняющий обязанности посла Польши в Израиле Питер Козловски будет вызван в МИД для дачи объяснений по поводу закона, принятого польским Сеймом.

Напомним, что в соответствии с этим законом, человек, публично обвиняющий Польшу в преступлениях, совершенных во время Холокоста, в пособничестве нацистской Германии, военных преступлениях или преступлениях против человечности, может быть приговорен к тюремному заключению сроком на три года.

Законопроект запрещает использовать словосочетание "польский лагерь смерти" при описании концлагерей, существовавших на территории оккупированной Польши. Наказанию будут подвергнуты и те, кто попытаются "сознательно преуменьшить ответственность истинных виновников этих преступлений".

Законопроект должен быть одобрен Сенатом и президентом Польши, и он вызвал шквал критики среди израильских политиков и общественных деятелей.

Президент еврейского государства Реувен Ривлин заявил: "Всего 73 года прошли с тех пор, как были открыты врата для выхода из ада. Люди, пережившие Катастрофу, покидают этот мир, а государство Израиль и весь еврейский народ должны вести борьбу за сохранение памяти о событиях тех дней. Еврейский народ, государство Израиль и весь мир должны знать правду о страшных событиях Катастрофы. Среди польского народа были те, кто участвовали в совершении этих преступлений. Правда об этих преступлениях должна быть известна всем".

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу также прокомментировал законопроект, одобренный польским Сеймом: "Историю нельзя изменить, нельзя отрицать Холокост. Польский закон необоснованный, и я категорически против него. Я отдал распоряжение израильскому посольству в Польше встретиться с главой правительства Польши и выразить ему мою категорическую позицию против закона".

Министерство иностранных дел Израиля официально заявило, что еврейское государство выступает против этого законопроекта, и просит правительство Польши внести в него соответствующие поправки. В заявлении МИД говорится, что "ни один закон не может изменить историческую правду". Напомним, что должность министра иностранных дел в настоящее время занимает глава правительства Биньямин Нетаниягу.

Глава партии "Еш Атид" Яир Лапид заявил: "Этот закон пытается отрицать очевидный факт участия многих польских граждан в преступлениях времен Холокоста. Никакой закон не изменит истории: Польша была активной участницей процесса уничтожения евреев. Сотни тысяч евреев были убиты на территории Польши, не встретив при этом ни одного немецкого офицера". Посольство Польши резко отреагировало на заявление Лапида: "Ваши слова лишены какого-либо исторического обоснования, и они показывают, насколько важна ликвидация безграмотности в том, что касается Холокоста, в том числе здесь, в Израиле". Глава "Еш Атид" опубликовал свой ответ: "Я сын человека, пережившего Холокост, моя бабушка была убита на территории Польши немцами и поляками, я не нуждаюсь в ваших уроках истории".

Министр по делам транспорта и разведки Исраэль Кац также подверг этот закон крайне резкой критике: "Именно в те дни, когда мир отмечает Международный день памяти жертв Холокоста, Польша считает возможным и необходимым утверждать закон, вся цель которого – отрицать свое участие в уничтожении евреев и уходить от исторической ответственности за эти действия".

Министр просвещения Нафтали Беннет распорядился посвятить на этой неделе два часа в школах изучению истории участия народов Европы, в том числе поляков, в уничтожении евреев в ходе Второй мировой войны. "Историческим фактом является то, что многие граждане Польши выдавали немцам евреев, а также сами убивали их", – заявил Беннет.

По мнению главы фракции НДИ Роберта Илатова, "этот закон означает, что на воре горит шапка". "Цель закона – стереть с исторических страниц память о Катастрофе евреев Польши. Он оскорбляет память жертв. Не меньше беспокоит и выбранная дата публикации закона", – заявил Либерман.

Лидер парламентской оппозиции Ицхак Герцог сказал: "Я обращаюсь к премьер-министру и министру иностранных дел Израиля Биньямину Нетаниягу с требованием отозвать посла Израиля в Польше для проведения консультаций относительно принятого в Польше закона. С нашей точки зрения, закон недопустим".

Сопредседатель "Сионистского лагеря", лидер партии "А-Тнуа" Ципи Ливни подчеркнула: "Принятый в Польше закон – попытка отрицать исторические факты и соучастие части поляков в Катастрофе. Этот закон не только не смывает мрачных пятен прошлого, но добавляет новое пятно в настоящем. Этот закон не изменит прошлого, но он опасен для будущего".

Глава Объединенного арабского списка Айман Удэ назвал этот закон "позорным и опасным". "Отрицание Катастрофы – это оправдание самых темных страниц истории. Только глубокое признание вины перед прошлым дает гарантию святости отношения к жизням людей в будущем", – отметил он.





