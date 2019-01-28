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В Израиле

Представители Москвы прибыли в Иерусалим для обсуждения ситуации в Сирии

время публикации: 16:31 | последнее обновление: 18:08 блог версия для печати фото
Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев и заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин
Гендиректор внешнеполитического ведомства Израиля Юваль Ротем
Представители Москвы прибыли в Иерусалим для обсуждения ситуации в Сирии

Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев и заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин посетили Иерусалим, где провели переговоры, посвященные ситуации в Сирии. Об этом сообщил 13-й канал израильского телевидения.

РИА Новости со ссылкой на российское посольство написано, что во встречи с представителями Москвы участвовал гендиректор внешнеполитического ведомства Израиля Юваль Ротем.

По информации газеты "Гаарец", после серии переговоров с сотрудниками МИДа Израиля, во вторник, 29 января, Лаврентьев и Вершинин проведут встречи с высокопоставленным чиновниками в канцелярии премьер-министра Израиля и в министерстве обороны. По информации новостной службы корпорации "Кан", с ними также проведет встречу Биньямин Нетаниягу.

17 января пресс-служба ЦАХАЛа сообщала об окончании серии рабочих встреч между представителями израильской и российской армий. За прием российских коллег и проведение переговоров отвечал командир Оперативной бригады ЦАХАЛа, бригадный генерал Янив Асур. Армейская пресс-служба отмечала, что на встречах военные двух стран обсудили механизм координации действий на северном направлении во избежание в будущем столкновений, а также действия ЦАХАЛа против укрепления Ирана в Сирии, и предотвращения передачи оружия в руки "Хизбаллы".

После этой встречи 20 января ВВС ЦАХАЛа, согласно сообщению минобороны РФ, атаковали аэропорт в Сирии. Примерно в это же время с территории Сирии был осуществлен обстрел израильской территории, в ответ на который ЦАХАЛ нанес удар по иранским позициям в Сирии, а также по батареи сирийских ПВО.

23 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с осуждением рейда израильских ВВС против иранских объектов на территории Сирии. Она, в частности, заявила: "Россия не изменила своей позиции, основанной на принципах уважения международного права. Практика нанесения произвольных ударов по территории суверенного государства, в данном случае – Сирии, должна быть прекращена".



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