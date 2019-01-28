Йоав Сегалович: "Премьер-министр ведет себя как последний преступник". Комментарий

Выступление бывшего генерального инспектора полиции Рони Альшейха на конференции Института исследований вопросов национальной безопасности вызвало острую реакцию в политической системе. В "Ликуде" обвинили Альшейха в том, что он "присоединяется к давлению левых, требующих от юридического советника подать обвинительное заключение против Нетаниягу".

Редакция NEWSru.co.il попросила прокомментировать этот эпизод бывшего главу следственного отдела полиции, а ныне члена партии "Еш Атид" Йоава Сегаловича.

"Не было ничего нового или неожиданного в том, что сказал и сделал Рони Альшейх. Подобные высказывания и выступления бывали и в прошлом. Необычно масштабной была реакция на его высказывания, то внимание, которое им было уделено. Слова Рони Альшейха о том, что Нетаниягу должно быть предъявлено обвинение, стали главными заголовками во всех СМИ. Но полиция уже несколько месяцев назад опубликовала свое заключение о том, что есть доказательная база, достаточная для подачи обвинения по делам 1000, 2000 и 4000. Это было опубликовано официально, это не было "сливом" или утечкой. Ничего нового не сказано", – заявил Йоав Сегалович.

По его мнению, не был предосудительным и сам факт выступления бывшего генерального инспектора полиции в разгар предвыборной кампании. "Если бы вы спросили меня, стал ли бы я выступать, то мой ответ был бы: "Не уверен". Но нельзя требовать от бывшего генинспектора, чтобы он набрал в рот воды на пять лет, пока все это дело не будет окончено. Его пригласили на конференцию для публичного интервью, он не сказал ничего нового, а вся ситуация была представлена, как попытка Альшейха навредить Нетаниягу. Я хорошо понимаю, как родилась такая интерпретация, но повторяю еще раз: он сказал одну фразу, просто процитировал то, что подробно расписано на четырех или пяти страницах выводов полиции. Если бы он сказал что-то новое, то, чего полиция не публиковала ранее, можно было бы утверждать, что речь идет о попытке повлиять на работу прокуратуры и юридического советника правительства. Сейчас об этом речи не идет", – сказал он.

По мнению Сегаловича, имеет место непрекращающаяся попытка дискредитировать генерального инспектора полиции. "Вторая сторона, если можно ее так назвать, представляет Альшейха, как человека, который пытается навредить премьер-министру. Но Альшейх сказал, и поверьте, то, что он сказал, полная правда: генеральный инспектор полиции не принимает участия в расследовании. Да, он следит, да, он несет ответственность, как генинспектор, но прямого участия в расследовании он не принимает. Но это старая, хорошо известная практика, с которой я многократно сталкивался в ходе следствий. Например, когда расследовалось дело Моше Кацава, произносились те же самые слова: "следователи "сливают" информацию в прессу", "меня преследуют", "на меня объявлена охота". Потом то же самое говорилось по поводу юридического советника правительства. Я не хочу звучать наивным: каждый подозреваемый ведет борьбу за свой имидж и за свою судьбу. Каждый выбирает форму этой борьбы, ее остроту и ту степень грязи, которую может себе позволить. Но в первый раз борьбу таким образом ведет действующий премьер-министр. В период расследований в отношении Ольмерта, которые я также вел, политические союзники премьер-министра потребовали от него прекратить нападки на правоохранительную систему. Сегодня этого не происходит. Я не ожидаю, что кто-то в "Ликуде" скажет, что Нетаниягу надо отдать под суд. Это не их функция, они в одной партии с премьер-министром и обязаны хранить лояльность. Но никто из них не заявил, что полагается на профессионализм полиции. Никто не сказал, что верит в справедливость решений правоохранительной системы. И мы оказались в ситуации, когда премьер-министр, глава исполнительной власти, выступает с публичными нападками на одно из звеньев этой власти. Ситуация недопустимая, о ком бы ни шла речь. И разрушительные последствия этой ситуации мы еще не можем до конца себе представить", – говорит наш собеседник.

Йоав Сегалович не стал опровергать факт существования утечек информации в ходе следствия. "Я не говорю, что это хорошо. Но в демократическом обществе были "сливы" информации в прессу, есть "сливы" информации в прессу и будут "сливы" информации в прессу. Иногда полиция официально публикует что-то по своей инициативе, иногда происходит утечка, и это действительно очень плохо. Кстати, Рони Альшейх сделал немало для борьбы с утечками, о чем также рассказал во вчерашнем интервью. Но мы имеем дело с премьер-министром, которого полиция рекомендовала судить за взяточничество по трем делам, и, судя по всему, прокуратура согласится с большинством этих рекомендаций. А глава правительства говорит об утечках информации и пытается поставить в центр внимания Альшейха. Это несправедливо по отношению к бывшему генинспектору и разрушительно для всей системы. И все это началось не с интервью. Я напомню, что Альшейха вызывали на комиссию Кнессета, поднимались вопросы питания полицейских, бюджетов полиции и так далее. Это длительная, организованная кампания по дискредитации", – заявил отставной офицер полиции.

По мнению Сегаловича, премьер-министр Биньямин Нетаниягу поставил всю политическую систему на службу своим личным интересам. "Когда Нетаниягу говорит "я невиновен, обвинения в мой адрес несправедливы", у меня нет с этим никаких проблем. Но он декларирует свое недоверие правоохранительным органам, он пытается убедить в этом общество и использует всю политическую систему для того, чтобы выбраться из той ситуации, в которой оказался. Вспомните попытку провести "французский закон" (закон, ограничивающий возможность уголовного расследования в отношении действующего президента или премьер-министра – прим. ред.), вспомните закон о рекомендациях. Да и досрочные выборы были объявлены только потому, что стало известно: прокуратура, судя по всему, согласится с выводами полиции. Премьер-министр, государственная фигура высшего ранга, ведет себя и нападает на государственные структуры как последний преступник", – резюмировал он.

Беседовал политический обозреватель NEWSru.co.il Габи Вольфсон





