Нетаниягу отозвал просьбу об иммунитете

Находящийся в США премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу опубликовал заявление, в котором сообщил об отзыве просьбы о предоставлении ему депутатского иммунитета. "В этот судьбоносный час, когда я нахожусь в США с исторической миссией по формированию постоянных границ государства Израиль и обеспечению его безопасности для будущих поколений, в Кнессете должно пройти очередное цирковое представление с отказом в предоставлении депутатского иммунитета", – говорится в сообщении.

По словам премьера, "это продолжение маниакального преследования со стороны лагеря "только не Биби", который, вместо того, чтобы осознать величие момента и подняться над узкими политическими интересами, продолжают заниматься дешевой политикой, наносящей ущерб государству в этот исторический момент".

"Поскольку мне не было предоставлено право на справедливый процесс, в свете грубого попрания регламента работы Кнессета и с учетом заранее предписанных результатов обсуждения моей просьбы, я решил положить конец этой грязной игре. Несколько минут назад я направил спикеру Кнессета уведомление об отзыве просьбы о предоставлении мне депутатского иммунитета", – заявил Нетаниягу, пообещав в дальнейшем опровергнуть все предъявленные ему необоснованные обвинения.

Отметим, что на утро вторника, 28 января, назначено внеочередное пленарное заседание, на котором должен быть утвержден состав организационной комиссии парламента. Эта комиссия должна была обсуждать просьбу премьер-министра Биньямина Нетаниягу о предоставлении ему депутатского иммунитета.

Депутаты право-религиозного блока объявили о бойкоте заседания. Спикер Кнессета Юлий Эдельштейн также отказался участвовать в заседании и вести его. "Речь идет об очевидной предвыборной агитации, и спикер не намерен принимать в этом участия", – заявили в его окружении.

Глава "Кахоль Лаван" Бени Ганц вылетел накануне вечером из США в Израиль, чтобы принять участие в заседании Кнессета.

Организационная комиссия должна была начать обсуждение просьбы Нетаниягу об иммунитете в ближайший четверг, 30 января. На первом заседании планировалось выступление юридического советника правительства Авихая Мандельблита, который должен был представить депутатам основные параграфы обвинительного заключения.

Решение Нетаниягу отозвать просьбу об иммунитете означает, что обвинительное заключение будет немедленно представлено в окружной суд в Иерусалиме. Соответственно, 2 марта Нетаниягу будет баллотироваться на выборах в Кнессет 23-го созыва в качестве обвиняемого. Вместе с тем, сами судебные слушания начнутся уже после выборов.

В блоке "Кахоль Лаван" после публикации заявления Нетаниягу об отказе от иммунитета говорят, что пленарное заседание по созданию организационной комиссии состоится, как и было запланировано . Глава "Кахоль Лаван" Бени Ганц заявил: "Граждане Израиля должны решить: хотят ли они, чтобы правительство возглавлял человек, работающий на них, или человек, занятый собой. Никто не может одновременно руководить государством и защищаться от обвинений во взяточничестве и обмане общественного доверия по трем делам".





