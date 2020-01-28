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NEWSru.co.il :: В Израиле28 января 2020 г., 13:52

Обвинение против Нетаниягу подано в окружной суд Иерусалима

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Обвинение против Нетаниягу подано в окружной суд Иерусалима

Во вторник, 28 января, обвинительное заключение по делам "1000", "2000" и "4000", подозреваемым по которым проходит премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, было подано в окружной суд в Иерусалиме.

Это произошло вскоре после того, как Нетаниягу опубликовал заявление, в котором сообщил об отзыве просьбы о предоставлении ему депутатского иммунитета.

Решение Нетаниягу отозвать просьбу об иммунитете означало, что обвинительное заключение будет немедленно представлено в окружной суд в Иерусалиме. Соответственно, 2 марта Нетаниягу будет баллотироваться на выборах в Кнессет 23-го созыва в качестве обвиняемого. Но судебные слушания начнутся уже после выборов.

21 ноября 2019 года юридический советник правительства Авихай Мандельблит объявил, что главе правительства Биньямину Нетаниягу будут предъявлены обвинения по трем делам: "1000", "2000" и "4000". По всем трем делам премьер-министр будет обвинен в обмане общественного доверия, по "делу 4000" – и во взяточничестве.

Напомним, что в рамках "дела 4000" расследовались контакты Нетаниягу с владельцем компании "Безек" и сайта Walla Шаулем Аловичем в 2012-2017 годах. По версии следствия, Нетаниягу получил позитивное освещение на сайте Walla в обмен на услуги Аловичу, общая стоимость которых оценивается почти в миллиард шекелей.

"Дело 1000" было связано с получением семьей Нетаниягу незаконным путем подарков от бизнесменов на сумму в сотни тысяч шекелей.

"Дело 2000" рассматривало контакты Нетаниягу с главой концерна "Едиот Ахронот" Арноном Мозесом.

Биньямин Нетаниягу отвергает все обвинения в свой адрес и называет предъявление ему обвинений попыткой государственного переворота.

Оппозиция требует отставки Нетаниягу.



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