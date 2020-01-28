"Сделка века": Израиль аннексирует Иорданскую долину и поселения Иудеи и Самарии

В ходе своего выступления в Белом доме глава израильского правительства Биньямин Нетаниягу заявил, что, в соответствии со "сделкой века", Израиль немедленно аннексирует Иорданскую долину и все еврейские поселения Иудеи и Самарии.

Речь идет о примерно 30-40% территории Иудеи и Самарии. При этом аннексированы будут не только крупные поселения, но и отдельные поселенческие анклавы, а также все дороги, к ним ведущие. Однако ситуация на территории С будет заморожена на ближайшие четыре года. 40% территорий в конечном итоге станут частью будущего Палестинского государства.

Именно четыре года дается палестинцам, чтобы принять "сделку века". Палестинское государство будет создано по истечении этого периода.

Согласно американскому плану ближневосточного урегулирования, именуемому также "сделкой века", Палестинское государство будет создано со столицей в Восточном Иерусалиме. Видимо, имеются в виду районы Иерусалима, находящиеся за разделительным забором (Кафр-Акаб и лагеря беженцев Каландия и Шуафат). Трамп и Нетаниягу подчеркивают, что Иерусалим останется единым и неделимым.

Согласно "сделке века", Израиль не должен будет принять ни одного палестинского беженца. Храмовая гора сохранит статус-кво.

Палестинское государство будет обязано отказаться от террора и признать Государство Израиль.

Как сообщалось ранее, в рамках плана предлагается проложить туннель, соединяющий Газу и территорию будущего Палестинского государства. План предусматривает передачу руководству Палестинской автономии контроля над сектором Газы и разоружение ХАМАСа и "Исламского джихада".

"Сделка века" в общих штрихах была представлена во вторник, 28 января, в ходе совместного заявления, сделанного в Белом доме президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу.

Трамп заявил о том, что новый американский план мирного урегулирования кардинально отличается от предыдущих и подчеркнул, что "сделка века" - это последний шанс для палестинцев получить свое, независимое государство, потому что ни одна последующая администрация Белого дома не будет так стремиться к урегулированию палестино-израильского конфликта, как нынешняя.

По словам американского президента, предложение Белого дома одобрили и глава израильского правительства Биньямин Нетаниягу, и лидер оппозиции Бени Ганц.

Сразу после выступления американский президент опубликовал карту двух будущих государств в своем Twitter.

תמיד אעמוד לצד מדינת ישראל והעם היהודי. אני תומך בחוזקה בבטיחותם ובטחונם ובזכותם לחיות במולדתם ההיסטורית. הגיע הזמן לשלום! pic.twitter.com/AtNnQtnGZs – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 28, 2020

Нетаниягу поблагодарил Трампа и заявил, что у Израиля не было лучшего друга в Белом доме.

Лидеры ХАМАС назвали выступление Трампа в Вашингтоне агрессивным, его предложения лишенными всякого смысла, а заявление по Иерусалиму смехотворным. В крупных городах Палестинской автономии и секторе Газы начались демонстрации против "сделки века". На улицы вышли жители Рамаллы, Дженина, Газы, Рафаха и Бейт-Хануна.





