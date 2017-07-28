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В Израиле

"День гнева". Полиция сообщает, что ситуация под контролем

время публикации: 15:23 | последнее обновление: 16:09 блог версия для печати фото
"День гнева". Полиция сообщает, что ситуация под контролем
"День гнева". Полиция сообщает, что ситуация под контролем

В пятницу, 28 июля, по окончании пятничной молитвы мусульман начались столкновения между арабами и силами МАГАВ в районе Вади Джоз, недалеко от Львиных ворот в Старом городе Иерусалима.

Пресс-служба полиции сообщает о беспорядках, вспыхнувших возле музея Рокфеллера. Сотрудникам полиции пришлось применить спецсредства для разгона толпы. Также сообщается о столкновениях между арабами и силами ЦАХАЛа в Иудее и Самарии. Возле гробницы Рахели собрались около двухсот арабов, провоцирующих беспорядки. В районе деревни Кафр-Каддум арабы швыряют камни в направлении военнослужащих ЦАХАЛа.

Возле лагеря беженцев "Каландия" арабы забросали камнями сотрудников службы тыла. Один из санитаров получил травму, когда камень попал ему в лицо.

Пресс-служба полиции подчеркивает, что беспорядки носят локальный характер, а ситуация полностью под контролем полиции.

Палестинская служба "Красного полумесяца" сообщает о 25 арабах, пострадавших в результате беспорядков и столкновений с силами ЦАХАЛа в Иудее и Самарии.

Они получили травмы от резиновых пуль и слезоточивого газа. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщают о двух арабах, получивших легкие травмы от резиновых пуль в Кафр-Каддум.

Напомним, что накануне, после снятия всех средств безопасности у входа на Храмовую гору возобновились молитвы в мечети "Аль-Акса". Однако, вопреки ожиданиям, это не привело к прекращению беспорядков, а над Храмовой горой был поднят палестинский флаг.

Палестинские террористические организации объявили пятницу, 28 июля, "Днем гнева". В связи с этим израильские службы безопасности в Иерусалиме, Иудее и Самарии и у границы сектора Газы приведены в состояние повышенной готовности.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 июля 2017 г.
После пятничной молитвы начались столкновения между арабами и силами безопасности
// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 июля 2017 г.
В ожидании "Дня гнева": полиция и ЦАХАЛ готовятся пресечь беспорядки







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Пятница, 28 июля 2017 г.
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