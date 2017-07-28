В ожидании "Дня гнева": полиция и ЦАХАЛ готовятся пресечь беспорядки

В связи с объявленным палестинскими террористическими организациями "Днем гнева" израильские службы безопасности в Иерусалиме, Иудее и Самарии и у границы сектора Газы приведены в состояние повышенной готовности.

ЦАХАЛ и полиция еще в четверг, 27 июля, начали подготовку к предотвращению беспорядков. Полиция разворачивает блокпосты на подъездах к Иерусалиму, чтобы останавливать автобусы с израильскими арабами-мусульманами из района Вади Ара и из арабского треугольника, финансируемые объявленным вне закона Северным крылом Исламского движения.

Крупные силы полиции сосредоточены на Храмовой горе, на входах на нее и в старом городе Иерусалима. Мужчины в возрасте младше 50 лет на Храмовую гору допущены не будут. Улица Султана Сулеймана и улицы Старого города будут закрыты для движения транспорта.

Военные инженеры сделали земляные валы в районе Бейт-Лехема, а также усилили защитные сооружения на центральных трассах, опорных пунктах и местах, где обычно происходят беспорядки. Там были установлены бетонные заграждения. В Иудею и Самарию был передислоцирован дополнительный (шестой) пехотный батальон

Напомним, что накануне, после снятия всех средств безопасности у входа на Храмовую гору возобновились молитвы в мечети "Аль-Акса". Однако, вопреки ожиданиям, это не привело к прекращению беспорядков, а над Храмовой горой был поднят палестинский флаг. По утверждению палестинской службы красного полумесяца, в ходе столкновений с силами безопасности пострадали 113 человек.

После окончания вечерней молитвы несколько десятков молодых палестинских арабов забаррикадировались в одной из мечетей Храмовой горы. После того, как они отказались подчиниться требованиям полиции и "Вакфа" покинуть гору, мечеть была взята штурмом, а некоторые из участников беспорядков были задержаны.





