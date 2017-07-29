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В Израиле

МИД Иордании передал Израилю материалы дела о стрельбе на территории израильского посольства

время публикации: 28 июля 2017 г., 22:57 | последнее обновление: 28 июля 2017 г., 22:57 блог версия для печати фото
МИД Иордании передал Израилю материалы дела о стрельбе на территории израильского посольства

МИД Иордании передал Израилю материалы дела о стрельбе на территории жилого комплекса при израильском посольстве в Аммане, сообщает Walla со ссылкой на агентство Petra.

Напомним, в четверг, 27 июля, в соответствии с обещанием, которое дал Израиль властям Иордании, следователи впервые допросили охранника посольства Израиля в Аммане, застрелившего двух иорданцев.

Расследованием занимаются полиция Израиля, ШАБАК, отдел безопасности МИДа. За расследованием лично наблюдают юридический советник правительства Авихай Мандельблит и госпрокурор Шай Ницан.

2-й канал ИТВ сообщил, что в ходе беседы со следователями охранник утверждал, что нападение на него было совершенно на почве национальной ненависти. По его словам, не было никакого конфликта, который бы предшествовал нападению и о котором сообщали иорданские СМИ. Израильтянин утверждает, что иорданский рабочий понял, что перед ним израильтянин, и поэтому атаковал его.

23 июля в жилом комплексе при посольстве Израиля в Аммане произошел инцидент, ходе которого были застрелены два гражданина Иордании. Согласно опубликованной информации, иорданский рабочий, который привез мебель, ударил отверткой израильского охранника. Сотрудник посольства несколько раз выстрелил в нападавшего, убив его. Одним из выстрелов был случайно убит владелец квартиры.

В течение суток руководство Израиля и ШАБАК вели переговоры с Иорданией с тем, чтобы эвакуировать всех сотрудников посольства. 24 июля, около полуночи, сотрудники дипмиссии вернулись из Иордании в Израиль.

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