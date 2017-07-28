ДТП в Негеве и Нижней Галилее, тяжело травмированы три человека

В ночь на пятницу, 28 июля, рядом с поселком Сегев Шалом, недалеко от Беэр-Шевы, вседорожник врезался в дерево. В результате ДТП пострадали двое молодых мужчин.

Медики скорой помощи "Маген Давид Адом" оказали пострадавшим первую помощь и доставили их в тяжелом состоянии в беэр-шевскую больницу "Сорока".

Вечером в четверг в поселке Иксал в Нижней Галилее столкнулись мотоцикл и автомобиль. Мотоциклист получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу "А-Эмек" в Афуле.

Причины и обстоятельства аварий выясняются дорожной полицией.