Араб, пытавшийся напасть на солдат у перекрестка Гуш-Эцион, был душевнобольным

Координатор действий ЦАХАЛа в Иудее и Самарии генерал-майор Йоав Мордехай сообщил, что араб, попытавшийся несколькими часами ранее атаковать военнослужащих бригады "Кфир" на перекрестке Гуш-Эцион, был психически нездоров.

Генерал-майор Йоав Мордехай отметил, что палестинские террористы используют душевнобольных людей в своих целях, подталкивая их к осуществлению терактов-самоубийств, пишет "Аруц 7".

Он подчеркнул: "Мы сожалеем о том, что убит душевнобольной, однако не несем ответственности за подстрекательство, из-за которого он оказался на перекрестке, вынул нож и бросился на солдат".

Напомним, в пятницу, 28 июля, около 14:30, военнослужащие ЦАХАЛа предотвратили попытку теракта возле перекрестка Гуш-Эцион.

Араб, вооруженный ножом, побежал по направлению к военнослужащим, намереваясь атаковать их, и был застрелен.

В результате инцидента никто из военнослужащих не пострадал.