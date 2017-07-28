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Maan: на границе сектора Газы убит 16-летний араб

время публикации: 18:22 | последнее обновление: 18:28 блог версия для печати фото
На границе сектора Газы убит 16-летний араб

В пятницу, 28 июля, палестинское агентство Maan сообщило о том, что на границе сектора Газы, восточнее лагеря беженцев Эль-Бурейдж, в ходе столкновений с военнослужащими ЦАХАЛа, убит 16-летний араб. Еще 7 участников беспорядков были ранены.

Как сообщила пресс-служба ЦАХАЛа, беспорядки вспыхивают на протяжении всей границы с сектором Газы. Военнослужащие стремятся не допустить повреждений забора безопасности.

Также в ходе беспорядков в районе лагере беженцев Джабалия четверо арабов получили ранения.

Ранее палестинская служба "Красного полумесяца" сообщила о 25 арабах, пострадавших в результате беспорядков и столкновений с силами ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в пятницу, 28 июля.

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