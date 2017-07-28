ЦАХАЛ уведомил семью террориста из Халамиша о сносе дома в течение 72 часов

Военное командование в Иудее и Самарии уведомило семью террориста Умара аль-Абада о намерении снести ее дом в деревне Кубар, пригороде Рамаллы.

Семье аль-Абада предоставлена возможность оспорить решение о сносе дома в суде или покинуть дом в течение 72 часов.

Напомним, что в пятницу, 21 июля, вечером, в поселении Халамиш, расположенном в местном совете Мате-Биньямин, возле Рамаллы, аль-Абад совершил вооруженное нападение на жилой дом, убив трех членов семьи Саломон.

27 июля в военный суд в Иудее подано обвинительное заключение против матери террориста, Абтасам аль-Абад, обвиняемой в подстрекательстве и призывах к убийству евреев.