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В Израиле

ЦАХАЛ уведомил семью террориста из Халамиша о сносе дома в течение 72 часов

время публикации: 07:26 | последнее обновление: 07:26 блог версия для печати фото
ЦАХАЛ уведомил семью террориста из Халамиша о сносе дома в течение 72 часов

Военное командование в Иудее и Самарии уведомило семью террориста Умара аль-Абада о намерении снести ее дом в деревне Кубар, пригороде Рамаллы.

Семье аль-Абада предоставлена возможность оспорить решение о сносе дома в суде или покинуть дом в течение 72 часов.

Напомним, что в пятницу, 21 июля, вечером, в поселении Халамиш, расположенном в местном совете Мате-Биньямин, возле Рамаллы, аль-Абад совершил вооруженное нападение на жилой дом, убив трех членов семьи Саломон.

27 июля в военный суд в Иудее подано обвинительное заключение против матери террориста, Абтасам аль-Абад, обвиняемой в подстрекательстве и призывах к убийству евреев.

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