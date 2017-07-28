После пятничной молитвы начались столкновения между арабами и силами безопасности

В пятницу, 28 июля, начались столкновения между арабами и силами МАГАВ в районе Вади Джоз, недалеко от Львиных ворот в Старом городе Иерусалима. Были применены шоковые гранаты.

Также сообщается о столкновениях между арабами и силами ЦАХАЛа в нескольких местах в Иудее и Самарии: в районе Калькилии, Кафр-Каддума, гробницы Рахели и Шхема. Участники беспорядков бросают камни и жгут покрышки.

Напомним, что накануне, после снятия всех средств безопасности у входа на Храмовую гору возобновились молитвы в мечети "Аль-Акса". Однако, вопреки ожиданиям, это не привело к прекращению беспорядков, а над Храмовой горой был поднят палестинский флаг.

Палестинские террористические организации объявили пятницу, 28 июля, "Днем гнева". В связи с этим израильские службы безопасности в Иерусалиме, Иудее и Самарии и у границы сектора Газы приведены в состояние повышенной готовности.