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"День гнева": беспорядки в Иудее, Самарии и на границе с сектором Газы

время публикации: 19:52 | последнее обновление: 20:18 блог версия для печати фото
"День гнева": беспорядки в Иудее, Самарии и на границе с сектором Газы
"День гнева": беспорядки в Иудее, Самарии и на границе с сектором Газы
"День гнева": беспорядки в Иудее, Самарии и на границе с сектором Газы

Палестинские террористические организации объявили пятницу, 28 июля, "Днем гнева". В связи с этим израильские службы безопасности в Иерусалиме, Иудее и Самарии и у границы сектора Газы были приведены в состояние повышенной готовности.

По оценкам полиции, в районе Храмовой горы в этот день не было зафиксировано серьезных инцидентов. Тем не менее, по окончании пятничной молитвы начались столкновения между арабами и силами МАГАВ в районе Вади Джоз, недалеко от Львиных ворот в Старом городе Иерусалима. Для разгона участников беспорядков, вспыхнувших возле музея Рокфеллера, сотрудникам полиции пришлось применить спецсредства.

Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, в беспорядках в Иудее и Самарии участвовали сотни арабов, швырявших в военнослужащих ЦАХАЛа бутылки с зажигательной смесью и поджигавших покрышки. Также в направлении военнослужащих были брошены, по крайней мере, два самодельных взрывных устройства. Один нарушитель общественного порядка был задержан в Хевроне, еще трое – в районе Биньямин.

Палестинская служба "Красного полумесяца" сообщила о 25 пострадавших в результате беспорядков и столкновений с силами ЦАХАЛа в Иудее и Самарии. Также беспорядки вспыхивали на протяжении всей границы с сектором Газы. Военнослужащие стремились не допустить повреждений забора безопасности.

Палестинское агентство Maan сообщило о том, что на границе сектора Газы, восточнее лагеря беженцев Эль-Бурейдж, в ходе столкновений с военнослужащими ЦАХАЛа, убит 16-летний араб. Еще 7 участников беспорядков были ранены.

Всего за последнюю неделю в беспорядках участвовали не менее тысячи арабов.

Напомним, что накануне, после снятия всех средств безопасности у входа на Храмовую гору возобновились молитвы в мечети "Аль-Акса". Однако, вопреки ожиданиям, это не привело к прекращению беспорядков, а над Храмовой горой был поднят палестинский флаг.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 июля 2017 г.
Maan: на границе сектора Газы убит 16-летний араб
// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 июля 2017 г.
"Красный полумесяц": 25 арабов пострадали в столкновениях в Иудее и Самарии
// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 июля 2017 г.
"День гнева". Полиция сообщает, что ситуация под контролем







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Пятница, 28 июля 2017 г.
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