Прогноз погоды на 28 июля: понижение температуры

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 28 июля, температура воздуха понизится и будет соответствовать среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 25-33 градуса, в Тель-Авиве – 25-31, в Хайфе – 23-30, в Эйлате – 29-41. В Беэр-Шеве – 23-36, в Мицпе-Рамоне – 19-33, на побережье Мертвого моря – 29-41, в Ашкелоне – 26-31, в Ариэле – 20-31, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 25-38, на Голанских высотах – 20-33.

Температура воды в Средиземном море – 30 градусов, высота волн – 70-150 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – также западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 40 км/ч).

В субботу температура немного понизится. В воскресенье ожидается повышение температуры. В понедельник – дальнейшее повышение температуры.