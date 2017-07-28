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В Израиле

Задержан находившийся в розыске житель Туба-Зангарии, скрывавшийся в Иерихоне

время публикации: 11:12 | последнее обновление: 11:12 блог версия для печати фото
Арестован находившийся в розыске житель Туба-Зангарии, скрывавшийся в Иерихоне

Сотрудники спецподразделения полиции Израиля ЯМАМ провели в Иерихоне операцию по задержанию 46-летнего жителя деревни Туба-Зангария в Верхней Галилее, полгода находившегося в розыске.

Задержанный подозревается в причастности к делу о рэкете и вымогательстве в Галилее, в рамках которого уже были поданы 40 обвинительных заключений и конфискованы 30 миллионов шекелей.

Согласно обвинительным заключениям, преступники занимались рэкетом и с 2012 года вымогали деньги у бизнесменов на Голанских высотах и в Галилее, предоставляя "услуги по защите" через свои охранные компании.

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