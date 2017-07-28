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Полиция не пустила депутата Ханин Зуаби на Храмовую гору

время публикации: 11:59 | последнее обновление: 11:59 блог версия для печати фото
Полиция не пустила депутата Ханин Зуаби на Храмовую гору

Депутат Кнессета от объединенного арабского списка Ханин Зуаби попыталась подняться на Храмовую гору незадолго до начала пятничной молитвы вопреки запрету.

Зуаби была блокирована сотрудниками полиции, которые не позволили ней войти на территорию Храмовой горы, сообщает Десятый канал ИТВ.

Напомним, что накануне другой депутат арабского списка Ахмад Тиби нарушил запрет и принял участие в вечерней молитве на Храмовой горе.

2 июля представители правительства в ответ на апелляцию, поданную депутатом от "Ликуда" Иегудой Гликом, сообщили БАГАЦ, что депутаты смогут возобновить визиты на Храмовую гору с 23 июля. Однако 20 июля спикер Кнессета Юлий Эдельштейн заморозил это решение.

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