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В Израиле

Министерство обороны завершило испытания системы "ХЕЦ-3"

время публикации: 11:53 | последнее обновление: 11:53 блог версия для печати фото
Дэвид Фридман и Биньямин Нетанияну
Министерство обороны завершило испытания системы "ХЕЦ-3"
Министерство обороны завершило испытания системы "ХЕЦ-3"

В воскресенье, 28 июля, министерство обороны завершило серию испытаний противоракетной системы "ХЕЦ-3". Испытания проводились на Аляске при участии американского агентства противоракетной обороны (MDA).

Системы, испытания которых проводились при использовании американской технологии, предназначены для предотвращения угрозы баллистических ракет.

Комментируя завершение испытаний, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил: ""ХЕЦ-3" успешно сбил баллистические ракеты за пределами атмосферы, на высоте и скорости, которых мы ранее не знали. Сегодня мы имеем возможность противостоять угрозе баллистических ракет, запущенных из Ирана или любой другой точки. Это беспрецедентный успех израильской оборонной отрасли".

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Воскресенье, 28 июля 2019 г.
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