Министерство обороны завершило испытания системы "ХЕЦ-3"

В воскресенье, 28 июля, министерство обороны завершило серию испытаний противоракетной системы "ХЕЦ-3". Испытания проводились на Аляске при участии американского агентства противоракетной обороны (MDA).

Системы, испытания которых проводились при использовании американской технологии, предназначены для предотвращения угрозы баллистических ракет.

Комментируя завершение испытаний, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил: ""ХЕЦ-3" успешно сбил баллистические ракеты за пределами атмосферы, на высоте и скорости, которых мы ранее не знали. Сегодня мы имеем возможность противостоять угрозе баллистических ракет, запущенных из Ирана или любой другой точки. Это беспрецедентный успех израильской оборонной отрасли".