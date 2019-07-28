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В Израиле

Дети митингуют в Тель-Авиве против высылки товарищей

время публикации: 09:38 | последнее обновление: 11:17 блог версия для печати фото
Акция протеста против высылки филиппинских детей. Тель-Авив, 28 июля 2019 года
Киан Джеральдин
Акция протеста против высылки филиппинских детей. Тель-Авив, 28 июля 2019 года
ВСЕ ФОТО

В воскресенье, 28 июля, в 09:00, у здания апелляционного суда в Тель-Авиве, где решается вопрос о депортации из Израиля Джеральдин Асты и ее детей, десятилетнего Киана и пятилетней Кэтрин, началась акция протеста против высылки филиппинских детей.

В митинге принимают участие одноклассники Киана Асты и другие ученики его школы в Рамат-Гане.

Через некоторое время после начала митинга детей впустили в зал, где проходит судебное заседание.

Присутствующие в зале суда сообщают, что суд не принял окончательное решение. Задержанные пока остаются под арестом, но не будут депортированы до решения суда.

Джеральдин с детьми были задержаны 23 июля, и с тех пор находятся под арестом. 21 июля в Йехуде инспекторы миграционной службы забрали из квартиры гражданку Филиппин и ее 13-летнего сына. Слушание по их делу состоится в понедельник, 29 июля.

Десятилетний Киан и пятилетняя Кэтрин родились в Израиле и ни разу не были на Филиппинах. Киан окончил четвертый класс школы "Гилель" в Рамат-Гане. Одна его одноклассниц мальчика, Тали, которая дружит с Кианом с первого класса, рассказывала корреспонденту NEWSru.co.il, что она и ее одноклассники очень переживают за товарища.

Напомним, что к кампании против высылки филиппинских нелегалов с детьми подключились многие общественные деятели, политики, деятели культуры. Мэры городов, в которых живут задержанные дети, обращались к министру внутренних дел Арье Дери с просьбой не высылать задержанных. Против высылки также выступил министр просвещения Рафи Перец.



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