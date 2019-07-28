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В Израиле

"Ликуд" вывесил на штабе партии плакат с изображением Нетаниягу и Путина

время публикации: 12:37 | последнее обновление: 14:35 блог версия для печати фото
"Ликуд" вывесил на штабе партии плакат с изображением Нетаниягу и Путина
Биньямин Нетаниягу и Владимир Путин
Роберт Илатов

В воскресенье, 28 июля, "Ликуд" продолжил кампанию "Нетаниягу. Это другая лига". В рамках данной кампании, публикуются постеры и видеоролики при участии премьер-министра Биньямина Нетаниягу и международных лидеров.

28 июля пресс-служба "Ликуда" распространила фотографию постера на здании штаб-квартиры "Ликуда" в Тель-Авиве, на котором изображен премьер-министр Биньямин Нетаниягу и президент Российской Федерации Владимир Путин.

Появление плаката вызвало неоднозначную реакцию пользователей социальных сетей, так как это произошло на следующий день после насильственного разгона митинга в Москве, когда были задержаны более 1400 человек.



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Воскресенье, 28 июля 2019 г.
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