США и Израиль объединяют усилия на фоне новых киберугроз

26 июня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встречался с советником президента США по вопросам национальной безопасности и борьбе с террором Томасом Боссертом и координатором Белого дома по вопросам кибербезопасности Робом Джойсом. В совещании участвовали генеральный директор министерства главы правительства Эли Грунер и глава Национального управления кибериндустрии Эвиатар Матания.

На встрече было принято решение о создании израильско-американских рабочих групп по вопросам международной киберполитики. Создание таких групп обсуждалось во время недавнего визита в Израиль президента США Дональда Трампа.

Подробнее о достигнутых договоренностях пишет специализированное издание DefenseNews. В публикации сказано, что задачей израильско-американских рабочих групп по вопросам международной киберполитики будет разработка и внедрение новых методов выявления "киберврагов" и надзор за странами, демонстрирующими враждебное "киберповедение".

По словам Боссерта, израильские и американские эксперты по вопросам кибербезопасности будут не только разрабатывать и реализовывать новые методы предупреждения действий противника, но и определять способы привлечения виновных к ответственности. По его мнению, для США крайне полезно сотрудничество с Израилем в этом направлении.

Роб Джойс, в свою очередь, говорил на конференции, прошедшей в Тель-Авивском университете 26 июня, о том, что в Вашингтоне озабочены поиском новой модели сдерживания правительств, инициирующих кибератаки, и наказания виновных. По его словам, цель состоит не только в том, чтобы атакующие не достигли успеха, но и в том, чтобы им был нанесен существенный ущерб.

В выступлениях Боссерта и Джойса не были названы конкретные страны-противники. DefenseNews в этом контексте напоминает, что Россия и Северная Корея ранее были названы американскими властями в числе государств, которые пытались повлиять на ход президентских выборов в США в 2016 году путем кибератак. Джойс упомянул также Саудовскую Аравию как страну, которая за последнее время подверглась атаке иностранных хакеров.

Биньямин Нетаниягу, в свою очередь, отметил, что многие страны хотят сотрудничать с Израилем в сфере кибербезопасности, и намекнул на то, что на такое сотрудничество рассчитывают и некоторые арабские государства, которые раньше бойкотировали Израиль.

Генерал-майор Надав Падан, начальник отдела компьютерного обеспечения ЦАХАЛа, отвечающий за кибербезопасность в израильской армии, объявил о переходе от обороны, заключающейся в защите данных, к наступлению и боям в киберпространстве.

Отметим, что новая фаза сотрудничества между США и Израилем в вопросах кибербезопасности совпала по времени с очередной массированной атакой с применением вируса-вымогателя Petya, в результате которого пострадали многие компании в России и Украине, а также отдельные компании в США, Дании, Швеции и Израиле.