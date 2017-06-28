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В Израиле

В Иерусалиме под колеса машины попал 70-летний мужчина, в Бейтар-Илите – ребенок

время публикации: 20:55 | последнее обновление: 20:55 блог версия для печати фото
В Иерусалиме под колеса машины попал 70-летний мужчина, в Бейтар-Илите – ребенок

В течение дня в приемное отделение больницы "Адаса Эйн-Керем" в Иерусалиме были доставлены в тяжелом состоянии два пешехода, пострадавших в результате наезда автомобилей.

Из Бейтар-Илита поступил семилетний мальчик, которого сбила машина, когда он выбежал на дорогу. Состояние пациента оценивается медиками как средней тяжести.

70-летний мужчина был сбит машиной на улице Арье Варшавский в Иерусалиме.

Пресс-служба полиции сообщила, что водители, сбившие пешеходов, задержаны. Ведется расследование обстоятельств ДТП.

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