На 65-й трассе столкнулись автомобили, один из пострадавших в тяжелом состоянии

В среду, 28 июня, на 65-й трассе около перекрестка Илания в Нижней Галилее столкнулись два автомобиля.

Как сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом", в результате ДТП пострадали два человека.

Один из пострадавших, мужчина примерно 30 лет, получил тяжелые травмы и был эвакуирован на специальном вертолете в больницу "Рамбам" в Хайфе.

Второй пострадавший, мужчина примерно 20 лет, был доставлен в больницу "Пория" в Тверии. Его травмы, по оценке врачей, от легких до средней тяжести.

Полиция расследует обстоятельства этого происшествия.