28 июня 2017 г.
последняя новость: 13:27
Рудковская ответила Галкину
Сталин против Путина
Самые влиятельные люди
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
13:17 На 65-й трассе столкнулись автомобили, один из пострадавших в тяжелом состоянии
13:10 На стройплощадке в Бней-Браке погиб рабочий
12:47 Суд смягчил наказание, наложенное на певца Коби Переца
11:03 Эдельштейн выступил в Совете федерации РФ: "Это волнительный для меня момент"
10:15 Владелец рекламной компании в Иерусалиме подозревается в изнасилованиях
08:09 ЦАХАЛ отменил режим закрытой военной зоны на Голанских высотах
08:07 США и Израиль объединяют усилия на фоне новых киберугроз
07:34 Авария на севере Израиля, женщина в тяжелом состоянии
07:24 Посол США в Израиле подверг критике реформистские организации
05:47 Прогноз погоды на 28 июня: солнечно и жарко, небольшое понижение температуры
В Израиле

На 65-й трассе столкнулись автомобили, один из пострадавших в тяжелом состоянии

время публикации: 13:17 | последнее обновление: 13:17 блог версия для печати фото
На 65-й трассе столкнулись автомобили, один из пострадавших в тяжелом состоянии

В среду, 28 июня, на 65-й трассе около перекрестка Илания в Нижней Галилее столкнулись два автомобиля.

Как сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом", в результате ДТП пострадали два человека.

Один из пострадавших, мужчина примерно 30 лет, получил тяжелые травмы и был эвакуирован на специальном вертолете в больницу "Рамбам" в Хайфе.

Второй пострадавший, мужчина примерно 20 лет, был доставлен в больницу "Пория" в Тверии. Его травмы, по оценке врачей, от легких до средней тяжести.

Полиция расследует обстоятельства этого происшествия.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Среда, 28 июня 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017