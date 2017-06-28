Число погибших в результате ДТП на шоссе номер 60 возросло до семи человек

В иерусалимской больнице "Адаса Ар а-Цофим" скончался 13-летний подросток, получивший тяжелые травмы в результате ДТП в округе Мате Биньямин.

Таким образом, число жертв аварии аварии возросло до семи человек.

Во вторник, 27 июня, во второй половине дня на шоссе номер 60, между поселениями Гиват Асаф и Офра, произошло столкновение израильского автобуса, легкового автомобиля и маршрутки, имеющих палестинские номерные знаки. В автобусе в момент аварии не было пассажиров.

Все погибшие являются жителями Палестинской автономии. Ранее пресс-служба полиции сообщала, что в результате ДТП погибли трое детей, 7-ми, 8-ми и 15-ти лет, и трое взрослых.

Согласно данным предварительного расследования, авария произошла по вине водителя такси, который выехал на встречную полосу и врезался в автобус.

Как сообщило официальное информационное агентство Палестинской автономии Wafa, глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас объявил 28 июня днем траура по погибшим в аварии.